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Ситуацию, которая сегодня складывается в России, уже давно прогнозировали политики. Историю развития событий обсуждают ведущие медиаэксперты и гости "Клуба редакторов".

Как из Беларуси хотели сделать трамплин, и уже с него атаковать Россию? Большая схема, которая была разрушена на первом этапе, бьет по остаточному принципу. И все же, восточных соседей ждет "игра в долгую". Расслабляться не стоит, пока еще и в нашей стране есть много тех, для кого организация госпереворотов - настоящая профессия и смысл жизни.

Как вести себя с Беларусью? Что за рекомендации подготовили для новой администрации президента США, и почему их не стоило бы выкладывать в открытый доступ? Разберемся в «Клубе редакторов» сразу после "Панорамы".