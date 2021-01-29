ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ситуацию в России обсуждают ведущие медиаэксперты и гости "Клуба редакторов"

29.01.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Ситуацию, которая сегодня складывается в России, уже давно прогнозировали политики. Историю развития событий обсуждают ведущие медиаэксперты и гости "Клуба редакторов".

Как из Беларуси хотели сделать трамплин, и уже с него атаковать Россию? Большая схема, которая была разрушена на первом этапе, бьет по остаточному принципу. И все же, восточных соседей ждет "игра в долгую". Расслабляться не стоит, пока еще и в нашей стране есть много тех, для кого организация госпереворотов - настоящая профессия и смысл жизни.
Как вести себя с Беларусью? Что за рекомендации подготовили для новой администрации президента США, и почему их не стоило бы выкладывать в открытый доступ? Разберемся в «Клубе редакторов» сразу после "Панорамы".

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ситуацию, которая сегодня складывается в России, уже давно прогнозировали политики. Историю развития событий обсуждают ведущие медиаэксперты и гости "Клуба...
 
Новости дня
Новости общества
 
Президент о цензуре в соцсетях: Мир на пороге принятия этих решений
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

28.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by