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Ситуацию в России обсуждают ведущие медиаэксперты и гости "Клуба редакторов"
29.01.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Ситуацию, которая сегодня складывается в России, уже давно прогнозировали политики. Историю развития событий обсуждают ведущие медиаэксперты и гости "Клуба редакторов".
Как из Беларуси хотели сделать трамплин, и уже с него атаковать Россию? Большая схема, которая была разрушена на первом этапе, бьет по остаточному принципу. И все же, восточных соседей ждет "игра в долгую". Расслабляться не стоит, пока еще и в нашей стране есть много тех, для кого организация госпереворотов - настоящая профессия и смысл жизни.
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Ситуацию, которая сегодня складывается в России, уже давно прогнозировали политики. Историю развития событий обсуждают ведущие медиаэксперты и гости "Клуба...
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