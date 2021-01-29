Президент о цензуре в соцсетях: Мир на пороге принятия этих решений

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Почти два десятка вопросов, 3 с половиной часа общения. Аудитория - вся республика. Президент пообщался со студентами ведущих вузов страны.

О суверенитете, иностранном вмешательстве, политизации общественной жизни и участии в ней студентов, изменениях в главный закон и даже домыслах о "тайной" инаугурации. Эта встреча - возможность открытого и доверительного разговора с главой государства. Особо актуален этот диалог на фоне повышенного внимания молодежи к политическим процессам. Президент признался: ему важно сверить позиции с нынешним поколением, узнать, что сегодня волнует студенчество и ответить на все вопросы! Александр Лукашенко с первых минут обозначил: можно и нужно выражать разные мнения, но главное - в рамках закона! А стены вуза - не место для митингов! Президент призвал студентов задуматься, кто и где "подогревал" белорусских граждан последнее время? И почему молодежь позволяет себя "подогреть"? Есть немало тех, кому выгодно разобщить нацию и ослабить страну. После протестных акций в Беларуси в прошлом году многие страны СНГ сделали соответствующие выводы. Теперь к вопросам безопасности относятся более внимательно. В том числе и в России, где протестная волна практически повторила белорусский сценарий

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "После Беларуси уже расхлябано к этим вопросам не относятся. Особенность вторжения, как вы сказали (очень точно сказано), в Беларусь была связана с тем, что удар был нанесен по сильному монолитному государству. Наносился удар по стабильному, сильному, монолитному государству. Это была проверка: если в Беларуси пройдет, значит, пройдет и в других... В Беларуси не было оснований для «цветных революций», как в Армении или Украине. Хотели в Беларуси осуществить блицкриг, чтобы получить трамплин для наступления против России, перманентного или, как в 1941 году, как получилось бы. Не затормози их здесь, они бы ринулись и туда уже современным образом, через соцсети".

Что касается последних событий в России, Александр Лукашенко прокомментировал их так: "Это первый звонок. И бьют так же, как у нас, по основным фигурам, по вертикали власти, которую Россия выстроила, в принципе, такую же, как и в Беларуси. Это начало. Будут потихоньку качать. И в зависимости от массовости процессов будет их интенсивность. В сентябре - думские выборы, и к этому будут готовить общество. Кто-то помнит стрельбу по Белому дому в России, кому-то неймется, и кто-то думает, что это повторится. Никогда это не повторится. Я знаю руководителей России, они сумеют этому противостоять".

Александр Лукашенко обратил внимание на то, что страны СНГ находятся в зоне интересов многих крупных мировых игроков: "Мы находимся в зоне интересов Соединенных Штатов Америки и Евросоюза в целом. Как я до выборов говорил, мы просто на разрыв, нас разрывают. И не дай бог оказаться ареной войны, где будут решаться не наши вопросы. Этого допустить нельзя. Точно так понимает это Россия и другие постсоветские республики, и никто не расслабляется".

Президент подчеркнул: молодежь - самая продвинутая и прогрессивная часть общества. Именно с ней важно говорить о развитии страны! В последний год эта потребность стала острее: не все смогли разобраться в хитросплетениях политической реальности. Александр Лукашенко уверен: Беларуси удалось утвердиться на международной арене как сильному и самодостаточному государству. Но нельзя допустить, чтобы будущее страны определяли зарубежные политики! Протестное движение моделировали профессионалы, а пострадали в некоторых случаях либо те, кто, просто не разобравшись, поддался эмоциям, или и вовсе оказался не в то время и не в том месте.









Современное оружие - это социальные сети и мессенджеры. События, происходящие и в нашей стране, да и во всем мире, - яркое тому подтверждение. Вопрос о том, как противостоять новым технологиям, актуален как никогда. Президент считает, что со временем мир придет к цензуре в социальных сетях. Но Беларусь не может быть зачинщиком этого процесса

Говорили не только о политике. Студенты предложили президенту идею нового эксперимента - создать модель государственно-частного партнерства в финансировании вузов, службу в армии увязывать с полученной профессией и даже учредить День белорусского студенчества - свой национальный праздник! Разговор получился поистине откровенным, отметили студенты. Некоторые ответы - даже под запись.

О чем еще спрашивали главу государства? Самые яркие моменты встречи расскажем в "Панораме"! Завтра в вечернем эфире на "Беларусь 1 " выйдет телеверсия сегодняшнего разговора. Начало в 20:00.