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Любителей академической школы сегодня ожидают в Большом театре Беларуси. Этим вечером в балете "Анюта" - чеховские персонажи. Насладиться танцем сегодня предлагает и Белгосфилармония. Большой зал принимает юбилейный концерт заслуженного хореографического ансамбля "Хорошки". А вот на сцене Горьковского театра - мелодрама. "Трамвай "Желание" в режиссерской версии Валентины Ереньковой. А вот какие выставочные площадки поддерживают градус культурной жизни столицы - знает Дарья Тарасова (видео).