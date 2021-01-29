|
Рубрика "Променад"
29.01.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Любителей академической школы сегодня ожидают в Большом театре Беларуси. Этим вечером в балете "Анюта" - чеховские персонажи. Насладиться танцем сегодня предлагает и Белгосфилармония. Большой зал принимает юбилейный концерт заслуженного хореографического ансамбля "Хорошки". А вот на сцене Горьковского театра - мелодрама. "Трамвай "Желание" в режиссерской версии Валентины Ереньковой. А вот какие выставочные площадки поддерживают градус культурной жизни столицы - знает Дарья Тарасова (видео).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Любителей академической школы сегодня ожидают в Большом театре Беларуси. Этим вечером в балете "Анюта" - чеховские персонажи. Насладиться танцем сегодня...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)