Журналист TUT.BY Надежда Калинина задержана. Она на Окрестина

Источник материала: Tut.by

На корреспондента TUT.BY Надежду Калинину составлен административный протокол. За что — неизвестно. Девушку увезли на Окрестина. Ранее в РУВД Ленинского района Минска сообщили, что она задержана.



Фото: личный архив

Днем 29 января Надежда Калинина перестала выходить на связь. Она пыталась попасть на съезд делегатов ВНС по Минску, который в 16.00 начался в ДК «Камволь».

Позже стало известно, что девушка находится в РУВД Ленинского района Минска. Там нам сообщили, что она задержана и они «больше ничего не скажут». В пресс-службе МВД сначала сообщили, что журналиста доставили в РУВД для проверки документов.

Пока журналист находилась в РУВД, к ней не пустили адвоката. Напомним, ст. 62 Конституции Республики Беларусь гарантирует каждому право пользоваться юридической помощью адвоката в любой момент.

Статья 62. Каждый имеет право на юридическую помощь для осуществления и защиты прав и свобод, в том числе право пользоваться в любой момент помощью адвокатов и других своих представителей в суде, иных государственных органах, органах местного управления, на предприятиях, в учреждениях, организациях, общественных объединениях и в отношениях с должностными лицами и гражданами. В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается за счет государственных средств. Противодействие оказанию правовой помощи в Республике Беларусь запрещается.