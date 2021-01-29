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Автопробег "За единую Беларусь" стартует 30 января в Минске
29.01.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
За мирную и процветающую страну выступают участники автопробега "За единую Беларусь". Стартует акция завтра в Минске. Сбор на парковке в микрорайоне Лебяжий в 11 утра. Далее колонна проследует в Смолевичский район. Участники посетят индустриальный парк "Великий камень". Присоединиться может каждый.
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За мирную и процветающую страну выступают участники автопробега "За единую Беларусь". Стартует акция завтра в Минске. Сбор на парковке в микрорайоне Лебяжий в 11...
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