Резонансные темы в стенах в БГУ. Александр Лукашенко пообщался со студенческой молодежью

Источник материала: БT

О суверенитете и будущем, об образовании и большой политике, о личном и государственном. Открытым и насыщенным получился сегодня разговор президента со студенческой молодежью в БГУ. Хотя участниками встречи стали не только ребята из этого вуза - на связи были и региональные университеты. Это была возможность обсудить самые резонансные и актуальные темы - особенно на фоне политизации общественной жизни. Студенты не остались в стороне. Как отметил Александр Лукашенко, можно выражать разные мнения, но главное - в рамках закона. Немало риторических вопросов задал молодежи и президент, призывая подумать о подоплеке происходящего в мире и в нашей стране. Провокации, фейки, давление извне. Это только часть того, с чем пришлось столкнуться в последние полгода. Звучало на встрече и немало личных моментов. Они позволили по-новому взглянуть на лидера страны.

В одном репортаже все не расскажешь, но не упустить главное постаралась Наталья Бреус.



Президент в БГУ

17 факультетов, 8 тысяч сотрудников, более 30 тысяч студентов. БГУ сегодня - это большая команда. Вуз на пороге столетия . За это время сделано немало: 160 тысяч специалистов получили не просто диплом, путевку в жизнь.

С этого начнет и ректор свой доклад. Расскажет, чего достигли, как мотивируют преподавателей, как заточены на практико-ориентированное обучение , что с экспортом услуг иностранцы едут за дипломом БГУ, как справлялись в пандемию - во всю задействовали образовательный портал.

Локация для встречи - геофак БГУ. Не мог обделить вниманием президент местную достопримечательность - музей землеведения. Собраны минералы из разных уголков мира. Местные экспонаты даже заряжают энергией.

Эта энергия точно кстати. Студенты сами попросили о встрече, президент не отказал. Скажет, не страшно и не стыдно сегодня смотреть в глаза молодежи.

Президент: Системных ошибок мы не совершили

"Мы построили, вдумайтесь, в истории нашей страны первое суверенное, независимое государство. На обломках огромной империи. Мы окровавленный кусок этой империи взяли в руки, возродили и на его основе создали государство. И мне посчастливилось быть первым президентом нашего суверенного государства. Вот отсюда моя решительность и решимость защищать это государство. На лошади, на танке, на бронетранспортере, с пулеметом, автоматом в руках - чего бы мне это ни стоило, я буду защищать свою страну. Убежден, что со временем молодое поколение поймет и оценит это. "Конечно же, за такой короткий промежуток времени из окровавленного куска огромной империи создав государство, мы не могли не допустить каких-то ошибок. Так давайте их исправлять. Но не понимаю: зачем же ломать то, что мы создавали собственными руками?"









А. Лукашенко: Люди моего поколения мечтали в первую очередь дать детям то, чего сами были лишены

Приехал глава государства как только позволил график. Александр Лукашенко начинает без преамбул - есть о чем поговорить. Жизнь идет, меняется мир и мы сами. Что неизменно - так это отношение президента к молодежи.

"Создавая фактически с нуля суверенную Беларусь, я, можно сказать, в каком-то смысле вырастил и вас, - сказал президент. - Поэтому когда кто-то говорит, что у нас молодежь плохая, хорошая, еще какая-то, я говорю: "Какая есть, мы ее вырастили, и мне пенять не на кого". Все недостатки, косяки и прочее, и плюсы и минусы - это все мое, никуда от этого не денешься. А значит, я несу за это ответственность. И не только за ваши судьбы, но и за судьбы следующих поколений белорусов. Глядя на вас, мы с вашими родителями смотрим в будущее".

О том, кому выгодно разобщить народ и ослабить Беларусь, задумываются далеко не все

Александр Лукашенко начинает вот так по-отечески. Но в уме все-таки глобальное - судьба государства. В прошлом году градус политизации общества зашкаливал. Знатно подогревали извне, но почему молодежь позволила себя подогреть?

"Почему мы позволили внести в наш общий дом - Беларусь - разлад? Не только в страну, но даже в семьи. Ведь мы так гордились своей мудростью и разборчивостью, своей толерантностью, единством, стабильностью. Учитывая развитие событий, осмелюсь предположить, что на тему, кому выгодно разобщить народ и ослабить Беларусь, задумываются далеко не все", - сказал глава государства. Последние годы очень много говорилось о защите суверенитета Беларуси. Этот тезис стал почти народным, все озабочены этим вопросом, заявил президент. "Но как тогда объяснить тот факт, что часть белорусов все-таки отозвалась на призывы деятелей, которые сегодня обустроились в Литве, Польше и жируют на зарубежных грантах. Более того, и это очевидно, представляют интересы других государств. Кто не слепой, тот это видит".



Думать, что кто-то озабочен за границей судьбой Беларуси, наивно. Мировая конкуренция - те еще жернова. А призывы к экономическим санкциям - разве не часть большой игры и большой борьбы за рынки? Чем живет молодежь, президент знает. Помнит себя в таком возрасте, да и младший сын не дает расслабиться. Плюс соцсети - неиссякаемый источник информации. Многие ребята высказываются там, и не только.

А. Лукашенко - студентам: Выражать свое мнение нужно, но переходить черту закона недопустимо

В небольшой аудитории - студенты БГУ. Но на связи - все регионы! Сигнал из Минска идет в вузы областных центров. Да, технологии в деле! Они круто изменили нашу жизнь, как и события поствыборных месяцев. В регионах это чувствовалось не так, как в Минске, но все же… Советчиков из-за рубежа рассказать, как нам жить и что делать, хватало.

Вопросы были разные, но начали с места в карьер, без лирики. Как достучаться до власти - с этого вопроса стартует большой блок о политике. Президент, не жалея времени, больше часа отвечал на вопрос будущего юриста.









Государство готово содействовать участию молодежи в общественном и гражданском процессе

Да, выдержать информационный напор и накал политических страстей порой очень непросто. Не все смогли настроиться на конструктив и диалог . На юрфаке, например, собрали команду ребят, уже на протяжении более 3 месяцев реализует свой проект: новый взгляд на основной закон государства. Формулируют предложения.

Президент рассказал о рассмотрении жалоб от пострадавших во время протестов в августе

После протестных акций в Беларуси в прошлом году многие страны СНГ сделали соответствующие выводы. Теперь к вопросам безопасности относятся более внимательно. В том числе и в России, где протестная волна практически повторила белорусский сценарий. Эхо августовских событий - в вопросе первокурсницы БГУ.

О цензуре в соцсетях: мир на пороге принятия этих решений

Как легко сегодня потеряться в потоке информации и фейков. Все эти события заставили задуматься об информационной гигиене. Может, впору задуматься о том, как регулировать социальные сети - вопрос звучит из Бреста.

Не раз в разрезе обсуждения возможных перемен в стране заходил разговор о полномочиях. Президент не троллит, а вполне искренне говорит и правительству, и ребятам в зале: больше берите на себя







Секрет один - делай, как я. А. Лукашенко рассказал о методах воспитания детей и внуков

Вся жизнь президента на виду - поступки, решения, дети. По ним и судят людей. Сидящим в аудитории еще только предстоит стать родителями - поэтому спросили совета на будущее.

То есть, только на личном примере - иного не дано. Еще в начале встречи президент предупредил, что не боится импровизации и был готов к любым вопросам. Разговор напрямую действительно получился. И когда говорили о государственном, и когда звучало о личном.

Президент о мечте

"Я не мечтаю, чтоб закончилась данная встреча, президентского ответа на этот вопрос у меня нет! Я не хочу, чтоб то, что я сделал своими руками, исчезло и развалилось, но к ВНС я сформулирую"

Открытой и какой-то уж очень недетской получалась эта встреча. То ли темы такие, то ли время. Кажется, даже студенты этого не ожидали.

"Они совсем другие!" - так часто говорят о новом поколении. Более энергичные, продвинутые, способные. Но разве это помеха, чтобы слышать друг друга и понимать чуточку лучше? Ведь каждый родитель желает только лучшего своим детям!