ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Центром общественно-политической жизни Минской области в пятницу стал Борисов

29.01.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Центром общественно-политической жизни Минской области сегодня стал Борисов. Среди делегатов - руководители районов, городов и предприятий, бизнесмены, учителя, медики, аграрии, люди разных профессий. Спектр инициатив большой. К примеру, привлечение в регионы национальных инвесторов, развитие электротранспорта (это новый проект "БелДжи" по выпуску "зеленых" авто), а также строительство жилья с акцентом на индивидуальные дома (и, как отметили спикеры, земель в центральном регионе достаточно). Не забудем и про доступную медицину на селе. И это лишь некоторые тезисы концепта "Сильные регионы".

Анатолий Исаченко, зампредседателя Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Минский регион был, остается и должен быть передовым по многим вопросам. Это уникальный регион с большим экономическим потенциалом и предприятиями. Но, на мой взгляд, здесь уникальные люди: работоспособные, преданные, которые любят свою родину. Что касается приоритетов, то они определены и озвучены: это - интеллектуальная страна, государство-партнер, это счастливая семья".

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Центром общественно-политической жизни Минской области сегодня стал Борисов. Среди делегатов - руководители районов, городов и предприятий, бизнесмены, учителя,...
 
Новости дня
Новости общества
 
Госкомвоенпром рассказал про новые разработки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

28.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by