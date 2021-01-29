30-летний юбилей отмечает Академия управления при Президенте Беларуси

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Глава государства Александр Лукашенко поздравил коллектив Академии управления при Президенте Беларуси с 30-летием со дня основания учебного заведения.

Академии управления при Президенте Беларуси сегодня исполнилось 30 лет. Это особенный вуз. Первокурсники - призеры олимпиад, республиканских конкурсов, золотые и серебряные медалисты. Гордится академия и выпускниками. Среди них и управленцы высшего уровня, и депутаты, и руководители предприятий. В целом за 30 лет работы вуз выпустил более 100 тысяч специалистов. Подробнее - Светлана Чернова.

68 резидентов из 14 стран мира насчитывает сегодня индустриальный парк "Великий камень". Тонкая химия, электронная коммерция, фармацевтика, хранение и обработка больших объемов данных. Инвестиционной площадкой, где работают над атрибутами жизни нашего "завтра" и "послезавтра" Александр Ярошенко руководит уже 4 года. Первый выпускник Академии управления при Президенте Беларуси по своему опыту говорит, без тех навыков, которые дала альма-матер, жизнь в принципе могла бы сложиться иначе.

Александр Ярошенко, глава администрации Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень": "Почему Академия управления для меня судьбоносна, она дала мне путевку в жизнь. Я понимал, что знания в экономической сфере мне просто необходимы. Она дает управленческие знания с точки зрения того, что вы должны понимать, как выстраивать свою работу в качестве руководителя".

Именитые выпускники Академии для студентов, как мотиваторы. Влад Драпеза, первокурсник, на будущее делает большую ставку - выбирал вуз осознанно. Но и вместе с тем понимает, что за успехом стоит не престиж диплома, а в первую очередь - труд.

Владислав Драпеза, студент 1 курса Академии управления при Президенте Беларуси: "На данном этапе я думаю о профессии бизнес-аналитика. Все отметки за текущую сессию у меня 9-10. Я нацеливаюсь на красный диплом. Атмосфера в Академии управления живая. Здесь все - одна большая семья. Студенты общаются с преподавателями почти наравне. Мы можем задать любой интересующий нас вопрос. Они могут подойти к нам и тоже пообщаться".

Ирина Домасевич, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Института управленческих кадров Академии управления при Президенте Беларуси: "По результатам проведенного социологического опроса, наши студенты демонстрируют высокий уровень вторичной занятости. 25,7 % опрошенных имеют основную работу или дополнительный заработок. Около 60 % - это молодые люди, которые вовлечены в волонтерскую деятельность".

Специальности Академии управления входят в топ-10 самых популярных в белорусском образовании

Государственное управление и право, госуправление и экономика, управление информационными ресурсами. Специальности Академии традиционно входят в топ-10 самых рейтинговых в белорусском образовании. Ставку делают на практико-ориентированность и активные формы обучения (тренинги, деловые игры, ситуационное моделирование).

Каждый год из стен Академии управления выходят около 9 тысяч специалистов. Около 70 % представителей правительства - выпускники именно этого учебного заведения. В целом за 30 лет работы академия подготовила около 100 тысяч управленцев.

Сегодня в Академии управления более 5 700 студентов и слушателей. Безусловно, вуз идет в ногу со временем. Освоили и дистанционное обучение, открыли электронные кабинеты, актуальные проблемы управления обсуждают с зарубежными специалистами в формате онлайн. Но что важнее, здесь оперативно регулируют сам образовательный процесс - все исходя от запросов современного общества и повестки дня.

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси: "Необходимо дать соответствующий навык, который на сегодняшний день востребован в связи и с той ситуацией, которая сложилась в 2020 году с попыткой разжечь цветную революцию, поэтому большое внимание мы уделяем обучению слушателей, работы со СМИ, умению вести диалог с обществом".

Торжественное мероприятие в честь 30-летнего юбилея Академии управления при Президенте Беларуси

Поздравления академии с 30-летним юбилеем сегодня звучали и во Дворце Республики. Там состоялось торжественное собрание и праздничный концерт. В зале полтысячи приглашенных: это профессорско-преподавательский состав, студенты академии и ее выпускники - талантливые руководители и государственные деятели. И у каждого есть за что сказать спасибо своей альма-матер.