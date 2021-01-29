Госкомвоенпром рассказал про новые разработки

Источник материала: БT

Более 2 тысяч единиц новых образцов вооружения, военной и специальной техники поступило в войска в прошлом году. Среди самых важных поставок в интересах ВВС и войск ПВО - 2 мобильных радиолокационных комплекса "Роса-РБ-М". Эта РЛС впервые была представлена широкой публике в прошлом году. А вот сегодня Госковоенпром рассказал про абсолютно новые разработки. Среди них белорусская ракета с дальностью стрельбы до 300 километров и новая реактивная система залпового огня "Шквал". Работа военно-промышленного комитета в 2020-м и амбициозные задачи на 21-й - в сюжете Юрия Шевчука.

Ракета с дальностью стрельбы до 300 километров и новая РСЗО калибром 122 мм - проект "Шквал". Расскажем о работе военно-промышленного комитета в 2020-м и амбициозные задачи на 2021-й.

Новая белорусская РСЗО "Шквал"

Это эксклюзивные кадры опытных испытаний новой белорусской РСЗО "Шквал". Сегодня на вооружение в наших войсках нишу таких боевых машин представляет отец «Шквала» - российский. Но с разработкой собственного прототипа белорусская армия и в этом сегменте сможет выйти на импортозамещение.

Сегодня у "Шквала" первый выход в свет. Журналистам он презентован на выставке Госкомвоенпрома. Среди основных ТТХ РСЗО - это 122-миллиметровый калибр. До этого направляющие трубы такого размера в Беларуси не выпускались. Шквал огня на потенциального противника обрушивается в количестве 40 снарядов.









"Шквал" - разработка предприятия "ВолатАвто". Как отмечают создатели боевой машины, их детище обладает значительным преимуществом по сравнению с аналогами. Еще один важный момент - РСЗО практически полностью состоит из белорусских комплектующих. Пока "Шквал" базируется на шасси "Урала", но в будущем по желанию заказчика, может быть поставлен на белорусский МАЗ или любую другую подходящую платформу.

Новинки Госкомвоенпрома 2021

Помимо новой РСЗО предприятия Госкомвоенпрома, презентовали еще десятки новинок. Среди них беспилотники, стрелковое оружие, командно-штабные машины, средства связи и ракеты. Сегодня в Беларуси продолжается работа по разработке собственной ракеты с дальностью стрельбы в 300 километров. Проведены наземные испытания опытных образцов. В настоящее время завершена работа по подготовке к первому этапу стрельб, которые пройдут в Казахстане.

Коллаборация Госкомвоенпрома и Вооруженных Сил

Как только ракета пройдет все необходимые испытания, она поступит на вооружение в белорусские войска. В прошлом году коллаборация Госкомвоенпрома и Вооруженных Сил увенчалась тем, что в армии появилось более чем 2 тысячи новых образцов. Львиная доля - это цифровые средства связи и телекоммуникационное оборудование, но были и новинки, представленные авиационной техникой, беспилотниками и средствами радиотехнической борьбы.









Тренд на развитие

Сегодня предприятия Госкомвоенпрома по-прежнему остаются одним из основных источников дохода в бюджете. Чистая прибыль за прошлый год составила более 270 миллионов рублей. Эти и другие экономические показатели руководители предприятий военно-промышленного комплекса обсудили во время коллегии ведомства. Также определен план на будущий год и основные блоки стратегии. Акцент на создании новых образцов, изменении в управлении, трансформация отрасли и импортозамещение. Один из флагманов ВПК - Минский электромеханический завод - яркий пример того, как в это сложное время можно не только работать с прибылью, но и развиваться.

На выставке вооружения "Милекс-2021" Беларусь представит 230 новинок

В этом году экзаменом для всей военно-промышленной отрасли Беларуси станет традиционная выставка "Милекс". На уже 10-й международный форум по традиции съедутся потенциальные покупатели вооружения со всего мира. Планируется, что на «Милекс-2021» отечественные оружейники представят 230 новинок своей продукции: от средств связи и беспилотников до ракет и реактивных систем залпового огня.