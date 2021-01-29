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Делегаты ВНС от Минска обсудили проект программы социально-экономического развития страны

29.01.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Региональные собрания делегатов Всебелорусского народного собрания в эти дни проходят по всей республике. Сегодня в Минске подвели итоги проделанной работы: все предложения, которые поступали на диалоговых площадках, в общественные приемные, тщательно рассмотрены и учтены в итоговом документе.

Белорусскую столицу на республиканском форуме представят 366 человек - это работники различных сфер жизни города и отраслей экономики, представители общественных организаций и объединений. Абсолютное большинство делегатов имеют высшее образование, почти половина участников - женщины.

Делегаты ВНС от Минска обсудили проект программы социально-экономического развития страны

Артем Цуран, зампредседателя Мингорисполкома: "Мы на протяжении двух месяцев вели обсуждения развития нашей столицы на диалоговых площадках, которые были посвящены различным темам, начиная непосредственно от экономики, заканчивая экологическими вопросами, вопросы развития образования, воспитания, здравоохранения. Поэтому сегодняшним собранием мы в какой-то мере подводим итог этим всем предложениям".

Итогом сегодняшнего собрания стала подписанная резолюция, которая включает в себя ряд предложений и по социально-экономическому развитию страны. В дальнейшем ее направят в оргкомитет Всебелорусского народного собрания.

 
Теги: Минск
 
 
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Региональные собрания делегатов Всебелорусского народного собрания в эти дни проходят по всей республике. Сегодня в Минске подвели итоги проделанной работы: все...
 
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