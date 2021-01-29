За участие в преступной организации к уголовной ответственности привлечены анархисты

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Сегодня стало известно о задержании радикальных анархистов по делу о массовых беспорядках в Минске. По информации ГУБОП, все они участники региональной группы международной преступной организации. Принимали участие в организации, финансировании, координации протестов в столице и вербовке новобранцев в свой состав. Речь об организации "Революционное действие". При этом, как отметили в МВД, есть материалы и по другим анархистам Беларуси. Они сейчас скрываются за рубежом, и в ближайшее время их объявят в розыск. Все, кто придерживается радикальных взглядов, успели показать себя во время последних событий. Идя на акции протеста, они вооружались файерами, коктейлями Молотова, холодным оружием. И вот таких "борцов" на Западе и наши якобы независимые ресурсы называют "мирными демонстрантами".

Возбуждено уголовное дело по факту создания преступной организации

Насильственное изменение конституционного строя или территориальной целостности Беларуси, захват и удержание власти, терроризм, массовые беспорядки, разжигание социальной вражды или розни, воспрепятствование законной деятельности госорганов и должностных лиц, а также финансирование экстремистской деятельности. Это дословно о цели, которую преследовали задержанные анархисты. По данным МВД, фигуранты, а это девушка и трое мужчин 20, 24 и 30 лет находятся в СИЗО. На счету этой компании коктейли Молотова для здания налоговой инспекции в Гомеле, киевского суда в 2016 году, российского посольства в Минске и управления КГБ в Бобруйске в 2010 году.

Юрий Ткачук, начальник отдела ГУБОПиК МВД Беларуси: "С 2005 года задержанные лица приняли участие в деятельности международной преступной организации, состоящей из региональных преступных групп в разных странах. В том числе анархистского толка, именовавшимися "автономные действия Беларуси" и "революционные действия". Изучены ресурсы, где публиковались отчеты проводимых акций, фиксировалось личное общение в закрытых мессенджерах, изучались финансовые потоки, проводимые акции анархистов на территории Беларуси".

Кто и из каких источников финансирует белорусских радикалов?

Практика, подкрепленная теорией. Анархисты регулярно читали лекции, проводили семинары и полевые сборы, где обучали противостоянию силовикам, в том числе во время планируемых боевых действий и протестов.

Андрей Мотолько, заместитель начальника УСК по Минску: "Двое из них являлись администраторами ряда телег анархистской направленности, признанной в Беларуси экстремистской. В этих ресурсах размещались призывы к участию в массовых беспорядках, применение насилия к представителям госорганов, повреждение имущества, а также материалы обучающего характера для экстремистской деятельности".









Участники анархистского движения дают признательные показания

Логичным, в правовом поле, продолжением стало уголовное дело за создание преступной организации либо участие в ней. После этого некоторые из участников анархистского движения начали сотрудничать с правоохранительными органами и давать признательные показания.

Коктейли Молотова, холодное оружие - привычный набор анархиста

Вот и широко известный в узких кругах. Николай Дедок под следствием. Лидер анархистского движения также финансировался из-за рубежа. Судим за поджоги. До задержания, как мы уже рассказывали, активно администрировал радикальный телеграм-канал, где публично призывал к участию в массовых беспорядках.

Точечно и планомерно идет работа силового блока по ликвидации радикальных сообществ. Вот недалеко от украинской границы были задержаны 4 анархистов, которые, по сути, сколотили настоящую преступную группу. При себе у мужчин был настоящий арсенал: огнестрельное оружие и патроны, боевая граната, холодное оружие и заготовки для коктейлей Молотова. Как удалось выяснить оперативникам, именно эти люди причастны к поджогам административных зданий в Мозыре и Солигорске в прошлом году.

За участие в преступной организации к уголовной ответственности привлечены анархисты

Все, кто придерживается радикальных взглядов, очень хорошо успели показать себя во время последних событий. Анархисты шли в первых рядах на акциях протеста, которые не раз заканчивались столкновениями с силовиками. Фаеры, коктейли Молотова, холодное оружие - все это обычно входит в набор анархистов, участвующих в акциях протеста. Это их на западе и наши независимые СМИ называют "мирными демонстрантами", а милиция разбирается натуральными террористами.