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Телеверсию разговора Президента Беларуси со студентами смотрите на "Беларусь 1"
29.01.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
О чем спрашивали главу государства, а также самые яркие моменты встречи покажем 30 января в вечернем эфире на
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О чем спрашивали главу государства, а также самые яркие моменты встречи покажем 30 января в вечернем эфире на "Беларусь 1". Начало телеверсии разговора в 8 вечера.
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