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БЧБ-флаг и другую символику могут признать экстремистскими. Рассказываем, что происходит
30.01.2021 06:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Генпрокуратура готовит пакет документов о признании экстремистскими бело-красно-белого флага и иной символики. Об этом
Генпрокуратура: готовим пакет документов о признании экстремистскими бело-красно-белого флага и иной символики
Генеральная прокуратура приняла к рассмотрению коллективное обращение о незарегистрированной символике, сообщает «Беларусь 1». В пресс-службе ведомства отметили, что обращение будет изучено в установленном законом порядке.
— С учетом ранее проведенной Генеральной прокуратурой работы по совершенствованию законодательства о противодействии экстремизму в настоящее время мы готовим пакет документов о признании экстремистскими бело-красно-белого флага и иной символики, — заявила официальный представитель Генпрокуратуры Анжелика Курчак.
В нынешнем законодательстве по запрещенной символике БЧБ-флага нет.
Почему и кто обратился в Генпрокуратуру из-за БЧБ-флага
Группа белорусов обратилась в Генпрокуратуру с коллективным заявлением, в котором просит признать БЧБ-символику экстремистской и, соответственно, запрещенной. Для этого ведомство просят обратиться в суд с иском о признании бело-красно-белого флага экстремистским материалом. О какой-либо другой БЧБ-символике в обращении не говорится.
Один из инициаторов обращения Петр Шапко рассказал TUT.BY, что под обращением подписалось около 140 человек.
— Обращение есть в открытом доступе на сайте «Движения Родина» (движение
Петр Шапко уточняет, что обратившиеся в Генпрокуратуру выступают против бело-красно-белого флага «во всех формах его проявления и изображения».
— Другая символика, в том числе герб «Погоня», не фигурирует в нашем обращении. Хотя что касается изображений «Погони», то с каждым годом ее искажают все больше и больше. Мое мнение, что такие вольности с историческими памятниками недопустимы и государство должно навести в этой сфере порядок.
По словам Петра Шапко, среди подписавшихся под обращением в Генпрокуратуру — «обычные люди разных профессий и социального статуса, от строителей до предпринимателей, одним из организаторов сбора является политолог и предприниматель Михаил Малаш, были активисты из автопробегов «За мирную Беларусь».
В планах у авторов обращения — объявить о массовом сборе подписей и направить их на Всебелорусское народное собрание.
Уточним, что в Беларуси ранее уже принимали изменения по инициативе граждан и общественных объединений. К примеру, в 2005 году Александр Лукашенко в том числе по инициативе ветеранских организаций Минска - Франциска Скорины и Машерова - переименованы в Независимости и Победителей">принял решение о переименовании некоторых проспектов и улиц Минска.
Как чиновники готовят удар по «героизации нацизма» и при чем тут БЧБ-флаг
Тем временем в Беларуси разрабатывают законопроект о недопущении героизации нацизма. Для этого создали специальную рабочую группу. Одно из заседаний группы
В том варианте возможного законопроекта по недопущению героизации нацизма, который оказался в нашем распоряжении, прописаны достаточно серьезные меры за использование нацистской символики. Среди прочего предусмотрено приостановление деятельности организации, представительства иностранной или международной организации, ИП при признании их экстремистскими из-за реабилитации нацизма, «героизации нацистских преступников и их пособников».
Мы не беремся утверждать, что это один из последних вариантов документа. Но в ситуации отсутствия официальных комментариев по этому законопроекту, а также из-за неготовности (нежелания) чиновников рассказывать подробности по документу, предположим, что это одна из промежуточных версий документа.
В нем говорится о запрете использования нацистской символики, в том числе флагов, гимнов, свастики, эмблем. Конкретно про БЧБ-флаг в этом варианте проекта не говорится. Но если чиновники признают его экстремистским, то тогда, вполне вероятно, что законопроект о недопущении героизации нацизма будет распространяться и на БЧБ-символику.
«Реабилитация нацизма, пропаганда или публичное демонстрирование, изготовление, распространение нацистской символики или атрибутики, а равно хранение или приобретение такой символики или атрибутики в целях распространения запрещаются», — отмечается в том варианте законопроекта, который имеется в нашем распоряжении.
В декабре прошлого года Лилия Ананич
Напомним, ранее неоднократно про БЧБ-флаг высказывался Александр Лукашенко: называл его «фашистской символикой» и заявлял, что не намерен терпеть ее в Минске (это заявление сделано
Инициаторы сбора подписей в защиту БЧБ-флага: в нашей стране редко пользуются правом альтернативного законотворчества
Тем временем другая группа белорусов запускает инициативу по сбору подписей в защиту БЧБ-символики. Для этого они хотят собрать как минимум 50 тысяч подписей и выступить с законодательной инициативой — подготовить законопроект с рабочим названием «О монументальном достоянии». «Такие меры не позволят ввести запретительные меры на использование символики «(БЧБ. — Прим. ред.)», — поясняют активисты инициативы.
Уточним, что Конституцией предусмотрено, что белорусы могут выступать с законодательной инициативой, если наберется как минимум 50 тысяч подписей. Причем речь о тех, кто обладает избирательным правом.
— В нашей стране редко пользуются правом альтернативного законотворчества. Так сложилось, что многие считают центром законотворческой деятельности в нашей стране Национальный центр законопроектной деятельности. Ни в коей мере не умаляя достоинства работающих в указанном Центре людей (там немало грамотных специалистов, которых мы очень уважаем), полагаем, что процесс законотворчества все же нельзя загнать «под одну крышу», тем более под эгидой исполнительной власти, потому что мы теряем здесь одно из самых необходимых условий нормальной подготовки законопроектов — плюрализм мнений, — говорят инициаторы сбора подписей. — К тому же есть опасность того, что при такой организации законотворчества будет проводиться в жизнь воля только одной стороны — исполнительной власти, которая зачастую не совпадает не только с мнением народа, но и даже с мнением других ветвей государственной власти.
Сейчас инициаторы сбора подписей намерены сформировать инициативную группу. Насколько это получится, как и сам сбор подписей, что достаточно проблематично в нынешней ситуации, они не берутся прогнозировать.
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«Неравнодушные» белорусы обратились в Генпрокуратуру с заявлением, чтобы власти запретили БЧБ-символику и причислили ее к экстремистской. Это следует из...
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