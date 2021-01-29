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Бело-красно-белый флаг признают экстремистским – Генпрокуратура
30.01.2021 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 янв – Sputnik. Генеральная прокуратура анонсировала, что готовится пакет документов о признании бело-красно-белого флага экстремистским, передали в эфире телеканала "Беларусь-1".
Объяснили все это тем, что в ведомство поступило более сотни обращений от граждан с просьбой приравнять бело-красно-белый флаг, "который в годы войны стал символом зверств на белорусской земле", к экстремистской символике.
"В Генеральную прокуратуру поступило коллективное обращение, под которым подписались более сотни граждан с просьбой о признании бело-красно-белого флага экстремистским. С учетом ранее проведенной Генеральной прокуратурой работы по совершенствованию законодательства о противодействии экстремизму в настоящее время мы готовим пакет документов о признании экстремистскими белок-красно-белого флага и иной символики", - сообщила официальный представитель Генпрокуратуры Беларуси Анжелика Курчак.
В настоящий момент в Беларуси утвержденный МВД список запрещенной в Беларуси символики и атрибутики
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В новом КоАП, который вступает в силу с 1 марта 2021 года, ужесточается наказание за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, вводятся штрафы за незаконное использование флагов.
За использование запрещенной символики, в частности, флаг на балконе, теперь по новому кодексу
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Ведомство объясняет такое решение тем, что от граждан поступило множество обращений с этой просьбой.
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