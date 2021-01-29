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Бело-красно-белый флаг признают экстремистским – Генпрокуратура

30.01.2021 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 янв – Sputnik. Генеральная прокуратура анонсировала, что готовится пакет документов о признании бело-красно-белого флага экстремистским, передали в эфире телеканала "Беларусь-1".

Объяснили все это тем, что в ведомство поступило более сотни обращений от граждан с просьбой приравнять бело-красно-белый флаг, "который в годы войны стал символом зверств на белорусской земле", к экстремистской символике.

"В Генеральную прокуратуру поступило коллективное обращение, под которым подписались более сотни граждан с просьбой о признании бело-красно-белого флага экстремистским. С учетом ранее проведенной Генеральной прокуратурой работы по совершенствованию законодательства о противодействии экстремизму в настоящее время мы готовим пакет документов о признании экстремистскими белок-красно-белого флага и иной символики", - сообщила официальный представитель Генпрокуратуры Беларуси Анжелика Курчак.

© Sputnik
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В настоящий момент в Беларуси утвержденный МВД список запрещенной в Беларуси символики и атрибутики состоит из 10 пунктов. Первым из них идет свастика.

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Ранее ГУВД Мингорисполкома сообщило, что вывешивание флагов бело-красно-белой расцветки на окнах, балконах и фасадах приравнивается к проведению массового мероприятия – пикетированию. Штраф - до 30 базовых величин (до 870 рублей).

В новом КоАП, который вступает в силу с 1 марта 2021 года, ужесточается наказание за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, вводятся штрафы за незаконное использование флагов.

За использование запрещенной символики, в частности, флаг на балконе, теперь по новому кодексу можно будет получить штраф до 580 рублей для физического лица и до 1740 рублей – для юридического.

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Теги: Минск
 
 
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Ведомство объясняет такое решение тем, что от граждан поступило множество обращений с этой просьбой.
 
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