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На корреспондента tut.by Надежду Калинину в милиции составили протокол, ее увезли в ЦИП на Окрестина
30.01.2021 10:01 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 29 января. На корреспондента интернет-портала tut.by Надежду Калинину в милиции составлен административный протокол. "За что — неизвестно. Девушку увезли на Окрестина", — сообщает tut.by.
Ранее в УВД Ленинского района Минска tut.by сообщили, что Надежда Калинина задержана и они "больше ничего не скажут". К ней не пустили адвоката.
Журналистка перестала выходить на связь днем 29 января. По информации редакции, она пыталась попасть на съезд делегатов Всебелорусского народного собрания по Минску, который в 16.00 начался в ДК "Камволь".
БелаПАН.
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На корреспондента tut.by Надежду Калинину в милиции составили протокол, ее увезли в ЦИП на Окрестина
Минск, 29 января. На корреспондента интернет-портала tut.by Надежду Калинину в милиции составлен административный протокол. "За что — неизвестно. Девушку увезли на...
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