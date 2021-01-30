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Телеканал ТНТ уволил Дмитрия Шепелева

30.01.2021 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 янв – Sputnik. Российский телеканал ТНТ расторг контракт с ведущими Дмитрием Шепелевым, сообщает "СтарХит" со ссылкой на источник.

38-летний шоумен вел на телеканале детскую передачу "Ты как я", куда приглашали звездных гостей с их детьми.

"Из-за низких рейтингов программу не стали продлевать на второй сезон", - рассказал источник.

По его словам, Шепелев пробовался в другой детский проект, также посвященный звездным родителям и их наследникам "Мама Live". Руководство ТНТ рассматривало его кандидатуру, но в итоге ведущим стал бывший КВН-щик из команды "Станция Спортивная" Иван Пышненко.

Ранее Шепелев признавался, что возлагает большие надежды на свою программу. Он отмечал, что чувствует себя комфортно ведущим этого шоу. По его словам, ему было не стыдно рассказывать о своей работе сыну Платону.

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Теги: Минск
 
 
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Виной всему стали низкие рейтинге детской программы, которую вел Шепелев. Он пробовался на другой проект, но его кандидатуру не утвердили.
 
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