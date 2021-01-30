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Мэр Витебска Зарянкин ушел в отставку

30.01.2021 10:25 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 янв – Sputnik. Председатель Витебского горисполкома Вадим Зарянкин подал в отставку, сообщил Sputnik во время прямой телефонной линии с жителями города управляющий делами горисполкома Виталий Руденя.

"Вадим Владимирович подал в отставку в связи с переходом на другую работу", - сообщил Руденя и добавил, что последний рабочий день у Зарянкина был вчера, 29 января.

О новом месте работы бывшего мэра собеседник агентства ничего не сказал.

На вопрос, уволился ли Зарянкин по собственному желанию, Руденя ответил: "Да, это была его личная инициатива".

Он подчеркнул, что решение никак не связано с историей задержания его сыновей Владимира и Филиппа, которые были осуждены по статье 23.34 КоАП в прошлом году. "Нет, это никак не связано с теми событиями", - подчеркнул Руденя.

Кто будет назначен председателем Витебского горисполкома, пока не сообщается.

 
Теги: Минск
 
 
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Зарянкин пробыл в должности ровно год, до этого возглавлял местный Комитет госконтроля.
 
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