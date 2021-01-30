«Я и сам не хочу туда». Лукашенко рассказал, где не будет учиться его сын

Источник материала: Tut.by

Николаю Лукашенко не важно, в каком вузе учиться, но за границу он точно не поедет. Об этом рассказал Александр Лукашенко накануне, общаясь с белорусскими студентами. Сюжет был показан в эфире СТВ .



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— БГУ точно не посоветую, как бы это, может, неприятно… Не потому, что это плохой вуз. Это очень сильный вуз. Не хочу вот чисто эмоционально — может быть, так и не получится — чтобы говорили: «А, сын в лучший вуз, его как обычно». У нас же все стремятся в БГУ «трудоустроить» своих детей. Не в этом дело, родные мои. Важно, конечно, чтобы вуз был крепким, понятно, но все зависит от самого человека, особенно теперь, — заявил Александр Лукашенко, отвечая на вопрос, куда будет поступать его сын.

Лукашенко также добавил, что не хочет, чтобы его дети учились за границей.

— Еще раз говорю, извините за нескромность, для него не важно, в каком он вузе будет учиться. Но я не хочу, чтобы мой ребенок, и вы, мои дети, учились на Западе. Это для западной экономики, понимаете? А гуманитарный — это промывка мозгов — это со временем возвращаются и становятся протестунами. Это не потому, что там на злобу вчерашнего дня. Нет. А потому, что так будет всегда. Они готовят агентов влияния в нашем обществе. И я ему сказал нет. И он: «Я и сам не хочу туда».