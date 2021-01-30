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Студенты белорусских вузов отметили искренность президента и настроенность на диалог

30.01.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Беларуси удалось утвердиться на международной арене как сильному и самодостаточному государству. Но нельзя допустить, чтобы будущее страны определяли зарубежные политики! Об этом накануне заявил Александр Лукашенко на встрече со студентами Белгосуниверситета. На связь вышли все главные областные вузы Беларуси.

Президент будет защищать Беларусь от любых нападок извне

Страна пережила непростое время провокаций и раскачивания обстановки. Очевидна рука внешних сил. Острый период пройден, но нужно быть начеку! Защита суверенитета и независимости за это время стала поистине народным делом, уверен президент. Не все смогли разобраться в том, кто и зачем курирует протестную активность. Но тех, кому выгодно разобщить нацию и ослабить страну, сегодня немало. Президент отметил, что будет защищать Беларусь от любых нападок извне, чего бы это ни стоило.

Студенты задали президенту около 20 вопросов

Разговор получился открытым и обстоятельным. Он длился более трех часов! Александр Лукашенко ответил без малого на два десятка вопросов. Они касались участия студенчества в общественно-политической жизни страны, роли молодежных организаций, цензуры в социальных сетях, возможной амнистии в отношении задержанных на протестных акциях и другие. Президент уделил внимание каждому, не жалея времени! Один из ответов звучал около часа - это своего рода рекорд. По итогам студенты отметили искренность главы государства и настроенность на диалог.

Инициативы и предложения

В зале звучало немало предложений. Президент многие поддержал. В частности, создать модель государственно-частного партнерства в финансировании вузов, когда плечо подставляют фонды, наполняемые частными компаниями (деньги идут на финансирование научных исследований и разработок). А также - учредить свой национальный День студента! Молодежь предложила отмечать праздник 25 февраля.

 
 
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Беларуси удалось утвердиться на международной арене как сильному и самодостаточному государству. Но нельзя допустить, чтобы будущее страны определяли зарубежные...
 
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