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Петиция против признания БЧБ-флага экстремистским собрала уже больше 14 тысяч подписей, и это число растет
30.01.2021 13:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Сети
Создатель петиции — Координационный совет — отмечают, что «запрет на использование бело-красно-белой символики не обоснован ничем, кроме политического давления на граждан, несогласных с действиями действующих властей».
— В Кодексе РБ «О культуре» (п. 2. ст. 69) содержание геральдических объектов относится к нематериальным культурным ценностям. Бело-красно-белый флаг, который был государственным флагом Беларуси с 1991 по 1995 год, является примером нематериальной культурной ценности, — указывают составители петиции. Они отмечают, что «запрещать миллионам людей использовать бело-красно-белую символику по просьбе ста человек — несправедливо».
В петиции также содержатся требования признать бело-красно-белый флаг историко-культурным наследием и перестать преследовать белорусов за эту символику.
Свои подписи под петицией поставили уже 14 303 человек и число подписантов довольно быстро растет.
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— Мы уберем эту фашистскую символику из нашего общества. Сделаем это красиво и прежде всего разъясняя, вбивая в голову людям, что это нельзя делать, — пообещал он в ноябре прошлого года, общаясь с работниками «Гомсельмаша».
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Петиция против признания БЧБ-флага экстремистским собрала уже больше 14 тысяч подписей, и это число растет
Число подписантов довольно быстро растет.
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