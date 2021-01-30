Эмираты предоставят гражданство талантливым иностранцам

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 янв – Sputnik. Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) приняли поправки в закон, позволяющие получить гражданство некоторым категориям иностранцев, сообщает эмиратское агентство WAM.

Поправки в закон правительство ОАЭ приняло по указаниям президента страны Халифы ибн Заида Аль Нахайяна.

"Они позволят получить гражданство и паспорт ОАЭ инвесторам, талантливым специалистам, ученым, врачам, инженерам и творческим людям", - сказал премьер-министр ОАЭ шейх Мухаммед бен Рашида Аль Мактум.

Заявления претендующих на гражданство специалистов будут рассматриваться правительством и местными управлениями исполнительной власти. Для каждой категории определены конкретные критерии.

Отмечается, что новый закон Эмиратов не подразумевает отказ от уже имеющегося гражданства.