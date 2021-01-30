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Эмираты предоставят гражданство талантливым иностранцам
30.01.2021 13:09 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 янв – Sputnik. Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) приняли поправки в закон, позволяющие получить гражданство некоторым категориям иностранцев, сообщает эмиратское агентство WAM.
Поправки в закон правительство ОАЭ приняло по указаниям президента страны Халифы ибн Заида Аль Нахайяна.
"Они позволят получить гражданство и паспорт ОАЭ инвесторам, талантливым специалистам, ученым, врачам, инженерам и творческим людям", - сказал премьер-министр ОАЭ шейх Мухаммед бен Рашида Аль Мактум.
Заявления претендующих на гражданство специалистов будут рассматриваться правительством и местными управлениями исполнительной власти. Для каждой категории определены конкретные критерии.
Отмечается, что новый закон Эмиратов не подразумевает отказ от уже имеющегося гражданства.
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Новый закон не подразумевает отказ от уже имеющегося гражданства: любой ученый, врач или инженер, добившихся определенных высот в свое области, сможет официально...
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