В Минске неизвестные сообщили о минировании метро, вокзала, торговых центров и самолета

Источник материала: Tut.by

Столичная милиция проверяет сообщение о минировании нескольких объектов в Минске. Как сообщает пресс-служба ведомства, анонимное письмо пришло на электронную почту БелЖД.



Саперы в здании железнодорожного вокзала. Фото читателя TUT.BY

— Днем 30 января на электронную почту Белорусской железной дороги поступило анонимное электронное сообщение о минировании метрополитена, железнодорожного вокзала, самолета, следующего рейсом «Минск-Стокгольм», и ТЦ «Дана Молл», «Галилео», — говорится в сообщении.

На места выбыли сотрудники милиции и иные экстренные службы. Предпринимаются необходимые меры безопасности. Работают саперно-пиротехнические группы.

— Приносим свои извинения за доставленные неудобства, связанные с предпринятыми мерами безопасности. Благодарим за проявленное терпение и понимание!



Саперы в здании железнодорожного вокзала. Фото читателя TUT.BY

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