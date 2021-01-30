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Движение Black Lives Matter выдвинули на Нобелевскую премию
30.01.2021 13:47 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 янв – Sputnik. Протестное движение Black Lives Matter выдвинуто на Нобелевскую премию мира 2021 года, об этом пишет газета
С предложением номинировать BLM на "нобелевку" выступил норвежский парламентарий Петтер Эйде. По его мнению, призывы движения к системным изменениям распространились по всему миру. Эйде отметил, что оно заставило страны за пределами США бороться с расизмом в своих обществах.
"Я считаю, что одна из ключевых проблем, с которыми столкнулись в Америке, но также в Европе и Азии", - подчеркнул он.
По его словам, Black Lives Matter стало очень важным всемирным движением по борьбе с расовой несправедливостью, а его сторонники добились больших успехов в повышении глобальной осведомленности о расовой дискриминации.
Имена обладателей Нобелевских премий за 2021 год станут известны в октябре.
© REUTERS / MIKE BLAKE
Что такое Black Lives Matter?
Волна протестов и беспорядков прокатилась в США, а после в других странах после гибели в Миннеаполисе от рук полицейского афроамериканца Джорджа Флойда в мае 2020 года. Он погиб в результате задержания полицейскими, когда один из них навалился ему коленом на шею.
Движение Black Lives Matter ("Жизни черных имеют значение"), выступления под лозунгами которого проходили в городах США и многих других странах, ратует за прекращение финансирования полиции и борется за расовую справедливость, организуя и проводя погромы.
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По словам депутата норвежского парламента, движение заставило многие страны бороться с расизмом в своих обществах.
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