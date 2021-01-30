«Прогулки по незнакомому Витебску». Откроем много тайн про старый добрый Песковатик

Источник материала: Tut.by

В рамках проекта «Прогулки по незнакомому Витебску » мы уже побывали на некоторых улицах Песковатика. Сегодня приглашаем познакомиться с этим районом поближе. Расскажем, почему он так называется, кто здесь жил и работал, сколько в Витебске улиц Линий, чем они отличаются от питерских, и что за таинственный валун много лет лежит недалеко от Смоленского рынка.



Панорама витебских Линий. Фото: Анна Довлатова

Название району дали ручей и фольварок

Песковатик находится на севере Витебска. Район простирается между улицами Чехова, Гагарина и Янушковского, доходит до деревни Ольгово и парка Мазурино.

Название района произошло от ручья Песковатик, впадающего в Западную Двину недалеко от СШ № 22. Ручью же дала название песчаная почва.

Исторически Песковатик занимал меньшую площадь — территорию между современными улицами Урицкого и Грибоедова. В конце XVIII века здесь находились фольварок Песковатик и деревня Новая Слободка. Они вошли в черту города к 1880-м годам. И Песковатиком уже стал называться городской район.

В простонародье район еще называют Пески.



Песковатик на плане генерального межевания Витебского уезда 1784 (1790) года. Источник: «Витебская энциклопедия»

Один завод выпускал кафель, второй — вату

В начале ХХ века Песковатиком называли местность севернее Слизского ручья (протекает в районе современной улицы Чехова). По плану 1838 года здесь значилось всего 85 построек и три кладбищенские церкви. Но потом район разросся.

На Песковатике находился один из первых витебских заводов

На Песковатиках было несколько предприятий. Самое крупное из них — кафельный завод Ивана Будникова , один из первых в Витебске: открылся в 1790 году.

Завод просуществовал до революции, на нем работало несколько поколений семьи Будниковых. В честь известного предпринимателя один из переулков на Песковатике некоторое время носил его имя — Будников.



Берег Западной Двины и конец улицы Чехова, где находился кафельный завод Андрея Будникова. 1941−1943 годы. Источник: «Таямніцы Віцебска»

С 1835 года на Песковатике работала хлопчаточесальная фабрика купца Шмерки Берлина. Она производила вату и находилась примерно на месте нынешнего учебного корпуса ВГУ на улице Чехова, 11/44. Производство было довольно прибыльным: фабрика просуществовала более 50 лет, а с 1864 года имела «филиал», хозяином которого стал брат Шмерки — Шлома Берлин.



На месте учебного корпуса ВГУ в XIX веке находилась хлопчаточесальная фабрика. Фото: Татьяна Матвеева, TUT.BY

Как раньше работал витебский водопровод

В январе 1895 года в Витебске заработал водопровод — и появился он на Песковатике.

До этого воду из Западной Двины и Витьбы в дома горожан привозили водовозы. Ее использовали для питья, приготовления пищи, стирки белья и других нужд. Конечно, речная вода являлась источником заболеваний.

Водопровод улучшил санитарную ситуацию и облегчил работу пожарных.

Воду в Витебске продавали: по копейке за ведро

Водозабор находился на левом берегу Западной Двины, у впадения в нее ручья Сутоки. Примечательно, что там он располагается и сейчас — на проспекте Куйбышева, 52.



Водовозы на улице Замковой. Конец 1880 — начало 1890 годов. Фото из фондов Витебского областного краеведческого музея

Не все обыватели из-за дороговизны могли провести себе водопровод. Поэтому в городе установили несколько будок, где воду продавали — по копейке за ведро.

Одну из таких будок запечатлел художник Иегуда Пэн.



Иегуда Пэн. «У водокачки». Источник: «Витебская энциклопедия»

На Песковатике сохранилось здание, где находились служебные помещения водопровода: дом № 21 на улице Грибоедова. Рядом, в пристройке, был резервуар для хранения запаса воды (местные называют его «бак»).



Здание на улице Грибоедова, 21, где размещались службы витебского водопровода. 2015 год. Фото: Игорь Матвеев

На Песковатике было 10 синагог и три церкви

На Песковатике находилось около 10 (!) синагог. Сейчас — две: на улице 1-й Колхозной, 4 и на улице Грибоедова, 12.



Синагога на улице Грибоедова, 12. Источник: pinterest.com

Православных храмов на Песковатике было три. Но ни один не сохранился. Интересно, что два из них были освящены в честь Святой Троицы. Во избежание путаницы в народе эти церкви называли «Тройчонка» и «Черная Троица».

«Тройчонка» находилась на улице Тройченковой (на пересечении нынешних улиц Пионерской и 2-й Пионерской). Храм, построенный около 1750 года, просуществовал примерно 200 лет. При нем было кладбище.

Один храм на Песковатике взорвали немцы, второй растащили на кирпичи горожане

По воспоминаниям горожан, в оккупацию в подвале храма прятались во время налетов авиации. Однако церковь служила для нее ориентиром, и в 1944 году немцы ее взорвали. Но подвал уцелел. После войны в нем был овощной склад. Позже на месте храма и кладбища построили детсад и дома.



Детский сад на месте церкви Святой Троицы («Тройчонки») и кладбища. Фото: «Витебская энциклопедия»

Вторая церковь — «Черная Троица» — размещалась в конце улицы Троицкой (у пересечения современных улиц Куйбышева и Староулановской) и считалась одной из древнейших в Витебске.



Церковь Святой Троицы («Черная Троица») на картине Леона Гаспара «Сибирская свадьба». 1914 год. Источник: «Витебская энциклопедия»

Первый храм тут построили еще на рубеже XVI — XVII веков, а в 1761 году возвели новый на средства князя Тадеуша Франтишека Огинского. Специалисты отмечают, что эта деревянная церковь — первый известный в белорусском зодчестве памятник пятисрубного «крестового» типа.

В начале ХХ века храм стал ветшать. Горожане не раз пытались его спасти, но денег на ремонт так и не собрали. В 1927 году часть церкви обрушилась, а через год ее снесли.



Дочь городского архитектора Тихона Кибардина Нина возле Троицкой церкви. 1913 год. Фото из фондов Витебского областного краеведческого музея

В полуверсте от Свято-Троицкой песковатикской церкви стоял еще один храм — во имя святых Бориса и Глеба (сейчас — территория водозабора). Он впервые упоминается в документах середины XVI века, и уже в то время считался древним. Во время наполеоновской оккупации здесь размещался склад пороха и боеприпасов французской армии. Затем около полувека в склепах размещался цейхгауз — кладовая для оружия.

К 1860-м храм стал разрушаться, его растащили на кирпичи местные жители. К началу ХХ века Борисоглебскую церковь снесли.

«Вид стародавней загородной церкви во имя святых Бориса и Глеба с армейским в ее склепах цейхгаузом». 1866 год. Рисунок А. Минята. Источник: «Витебская энциклопедия»

Как застраивали Песковатик и кто там жил

В конце XIX века Песковатик был типичной городской окраиной с кривыми узкими улицами. «Одна сплошная масса бедных лачужек», — отзывались современники об этом районе. Жили здесь плотники, печники, сапожники, мелкие чиновники.



Гравюра Соломона Юдовина «Пескавацік». 1923 год

Песковатик был разбит на небольшие участки, сдававшиеся в аренду. Арендаторы строили на них здания, зачастую нарушая требования. Так, постройки стояли практически вплотную друг к другу. При пожарах — а они тогда были частыми в Витебске, огонь переметывался со двора во двор.

Один из сильных пожаров произошел на Песковатике в июле 1901 года. Пострадали более 4 тысяч человек — в основном, бедняки. Огонь уничтожил более тысячи построек, ущерб составил около 980 тысяч рублей.

После пожара район начали отстраивать заново.



План застройки выгоревшей части Песковатика после пожара 1901 года

Некоторые улицы Песковатика получили названия от местных объектов: Трудолюбивая — от Дома трудолюбия (ныне улица Володарского), 1-я и 2-я Ветряные — от ветряной мельницы (сейчас Чехова и Грибоедова), Троицкая (проспект Куйбышева) вела к церкви Святой Троицы. Названия Пологая (ныне 2-я Краснобригадная), Кривая (Кутузова), Крутая (3-я Краснобригадная) улицы получили из-за особенностей рельефа.

Несколько небольших улиц назвали в честь известных жителей Витебска. Ивашковы переулки (ныне Тракторные) получили название в честь купца Ивашека — крупного льноторговца. Очевидно, он владел землей в этом районе.

Лишь несколько улиц Песковатика сохранило исторические названия

Кракелевы переулки (современные улицы 2-я Пионерская, Свидинского, Варейкиса) назвали в честь купца Эдуарда Кракеля. В середине XIX века он был хозяином богатейшего в Витебске магазина, торговавшего золотыми, серебряными и галантерейными товарами. Имя Кракеля также носил принадлежавший ему общественный сад (находился между современными улицами Свидинского и Варейкиса).

С середины 1860-х дела у купца пошли плохо — после неудачной сделки он потерял все состояние. Сад постепенно пришел в запустение, а его владелец «заболел манией величия» и умер в 1866 году от холеры.



Кракелев сад на плане 1904 года. Конная площадь — ныне Смоленская площадь, улица Суражская — ныне улица Гагарина, № 40 — тюрьма, № 41 — церковь Святой Троицы («Тройчонка») и кладбище

Большинство улиц Песковатика в советское время переименовали. Семь улиц назвали в честь эсперанто — искусственного языка для международного общения. В 1950-м году их переименовали в улицы Чернышевского.



Дом № 22 на улице 1-й Колхозной. На его фронтоне — фигура орла. Фото: Юрий Шепелев, 2009 год

Несколько улиц стали Колхозными. На 2-й Колхозной в довоенное время жил будущий министр торговли БССР Алексей Шавров. В 1977 году улицу переименовали в его честь.

Лишь несколько улиц Песковатика сохранило исторические названия: Великолукский тракт, Ремесленная, Подольская, Линии.



Панорама улиц Линий в Витебске. Фото: Анна Довлатова

Улицы-линии существуют во многих странах: Беларуси, России, Латвии, Украине, Финляндии. Наиболее известны петербургские Линии Васильевского острова. Петр I распорядился выкопать на нем сеть каналов. Их набережные получили разные наименования. После смерти царя рыть каналы перестали, однако сохранили названия линий.

Но если в Санкт-Петербурге линия — не вся улица, а только одна ее часть с четными или нечетными номерами, то в Витебске это обычные улицы, и нумерация зданий на них такая же, как и везде: правая сторона — нечетные номера, левая — четные.

Всего в Витебске — 13 Линий.



Одна из Линий на Песковатике. Фото: Анна Довлатова

На Песковатике собирались подпольщики

На Песковатике есть несколько улиц, названия которых связаны с событиями войны: Янушковского, Свидинского, Зинаиды Портновой, Веры Хоружей.

Улица Веры Хоружей называлась Кладбищенской (вела к Богословскому кладбищу — ныне сквер Веры Хоружей), потом стала Тракторной, в 1955 году получила имя известной революционерки и подпольщицы.



Стенд, посвященный группе Веры Хоружей, в Музее памяти патриотов Витебщины, расположенном в бывшей тюрьме СД. Фото: Дмитрий Мирош

В годы оккупации в доме Воробьевых на улице Тракторной, 4 находились конспиративная квартира и подпольный партийный центр, который осенью 1942 года возглавляла Вера Хоружая.

13 ноября 1942 года Веру и других подпольщиц арестовали. Она находилась в тюрьме СД , а в начале декабря немцы расстреляли ее в концлагере «5 Полк».

В честь всех героев Витебского подполья на улице Краснобригадной, возле Смоленского рынка, в 1968 году поставили памятник.



Памятник героям Витебского подполья возле Смоленского рынка. Фото: Игорь Матвеев

Песковатикский валун долго был городской легендой

На Песковатике находится объект, аналогов которому нет в Витебске. Это огромный камень с отсеченным верхом и крестообразными желобами. Он находится возле забора частного дома на пересечении улиц 3-й Краснобригадной и Володарского.



Валун возле забора дома на пересечении улиц 3-й Краснобригадной и Володарского. 2014 год. Фото: Юрий Шепелев

Камень долгое время был одной из городских легенд . Предполагалось, что он мог служить алтарем для жертвоприношений еще в первой половине первого тысячелетия нашей эры.

Витебский историк Валерий Шишанов разгадал «тайну» валуна. В газете «Витебский листок» от 10 июля 1912 года он обнаружил заметку, в которой сообщалось, что камень еще в 1910 году хотели откопать, но оказалось, что он уходит в землю почти на 4,5 метра, и целиком достать его не получится.

Тогда решили поделить его на плиты для могильных памятников. Верхнюю часть камня сняли, и тут работы остановились. Яму засыпали, а валун так и остался в земле. Так что желоба на его поверхности — следы попыток расколоть на части.