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«Прогулки по незнакомому Витебску». Откроем много тайн про старый добрый Песковатик
30.01.2021 14:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В рамках проекта
Название району дали ручей и фольварок
Песковатик находится на севере Витебска. Район простирается между улицами Чехова, Гагарина и Янушковского, доходит до деревни Ольгово и парка Мазурино.
Название района произошло от ручья Песковатик, впадающего в Западную Двину недалеко от СШ № 22. Ручью же дала название песчаная почва.
Исторически Песковатик занимал меньшую площадь — территорию между современными улицами Урицкого и Грибоедова. В конце XVIII века здесь находились фольварок Песковатик и деревня Новая Слободка. Они вошли в черту города к 1880-м годам. И Песковатиком уже стал называться городской район.
В простонародье район еще называют Пески.
Один завод выпускал кафель, второй — вату
В начале ХХ века Песковатиком называли местность севернее Слизского ручья (протекает в районе современной улицы Чехова). По плану 1838 года здесь значилось всего 85 построек и три кладбищенские церкви. Но потом район разросся.
На Песковатике находился один из первых витебских заводов
На Песковатиках было несколько предприятий. Самое крупное из них —
Завод просуществовал до революции, на нем работало несколько поколений семьи Будниковых. В честь известного предпринимателя один из переулков на Песковатике некоторое время носил его имя — Будников.
С 1835 года на Песковатике работала хлопчаточесальная фабрика купца Шмерки Берлина. Она производила вату и находилась примерно на месте нынешнего учебного корпуса ВГУ на улице Чехова, 11/44. Производство было довольно прибыльным: фабрика просуществовала более 50 лет, а с 1864 года имела «филиал», хозяином которого стал брат Шмерки — Шлома Берлин.
Как раньше работал витебский водопровод
В январе 1895 года в Витебске заработал водопровод — и появился он на Песковатике.
До этого воду из Западной Двины и Витьбы в дома горожан привозили водовозы. Ее использовали для питья, приготовления пищи, стирки белья и других нужд. Конечно, речная вода являлась источником заболеваний.
Водопровод улучшил санитарную ситуацию и облегчил работу пожарных.
Воду в Витебске продавали: по копейке за ведро
Водозабор находился на левом берегу Западной Двины, у впадения в нее ручья Сутоки. Примечательно, что там он располагается и сейчас — на проспекте Куйбышева, 52.
Не все обыватели из-за дороговизны могли провести себе водопровод. Поэтому в городе установили несколько будок, где воду продавали — по копейке за ведро.
Одну из таких будок запечатлел художник Иегуда Пэн.
На Песковатике сохранилось здание, где находились служебные помещения водопровода: дом № 21 на улице Грибоедова. Рядом, в пристройке, был резервуар для хранения запаса воды (местные называют его «бак»).
На Песковатике было 10 синагог и три церкви
На Песковатике находилось около 10 (!) синагог. Сейчас — две: на улице 1-й Колхозной, 4 и на улице Грибоедова, 12.
Православных храмов на Песковатике было три. Но ни один не сохранился. Интересно, что два из них были освящены в честь Святой Троицы. Во избежание путаницы в народе эти церкви называли «Тройчонка» и «Черная Троица».
«Тройчонка» находилась на улице Тройченковой (на пересечении нынешних улиц Пионерской и 2-й Пионерской). Храм, построенный около 1750 года, просуществовал примерно 200 лет. При нем было кладбище.
Один храм на Песковатике взорвали немцы, второй растащили на кирпичи горожане
По воспоминаниям горожан, в оккупацию в подвале храма прятались во время налетов авиации. Однако церковь служила для нее ориентиром, и в 1944 году немцы ее взорвали. Но подвал уцелел. После войны в нем был овощной склад. Позже на месте храма и кладбища построили детсад и дома.
Вторая церковь — «Черная Троица» — размещалась в конце улицы Троицкой (у пересечения современных улиц Куйбышева и Староулановской) и считалась одной из древнейших в Витебске.
Первый храм тут построили еще на рубеже XVI — XVII веков, а в 1761 году возвели новый на средства князя Тадеуша Франтишека Огинского. Специалисты отмечают, что эта деревянная церковь — первый известный в белорусском зодчестве памятник пятисрубного «крестового» типа.
В начале ХХ века храм стал ветшать. Горожане не раз пытались его спасти, но денег на ремонт так и не собрали. В 1927 году часть церкви обрушилась, а через год ее снесли.
В полуверсте от Свято-Троицкой песковатикской церкви стоял еще один храм — во имя святых Бориса и Глеба (сейчас — территория водозабора). Он впервые упоминается в документах середины XVI века, и уже в то время считался древним. Во время наполеоновской оккупации здесь размещался склад пороха и боеприпасов французской армии. Затем около полувека в склепах размещался цейхгауз — кладовая для оружия.
К 1860-м храм стал разрушаться, его растащили на кирпичи местные жители. К началу ХХ века Борисоглебскую церковь снесли.
Как застраивали Песковатик и кто там жил
В конце XIX века Песковатик был типичной городской окраиной с кривыми узкими улицами. «Одна сплошная масса бедных лачужек», — отзывались современники об этом районе. Жили здесь плотники, печники, сапожники, мелкие чиновники.
Песковатик был разбит на небольшие участки, сдававшиеся в аренду. Арендаторы строили на них здания, зачастую нарушая требования. Так, постройки стояли практически вплотную друг к другу. При пожарах — а они тогда были частыми в Витебске, огонь переметывался со двора во двор.
Один из сильных пожаров произошел на Песковатике в июле 1901 года. Пострадали более 4 тысяч человек — в основном, бедняки. Огонь уничтожил более тысячи построек, ущерб составил около 980 тысяч рублей.
После пожара район начали отстраивать заново.
Некоторые улицы Песковатика получили названия от местных объектов: Трудолюбивая — от Дома трудолюбия (ныне улица Володарского), 1-я и 2-я Ветряные — от ветряной мельницы (сейчас Чехова и Грибоедова), Троицкая (проспект Куйбышева) вела к церкви Святой Троицы. Названия Пологая (ныне 2-я Краснобригадная), Кривая (Кутузова), Крутая (3-я Краснобригадная) улицы получили из-за особенностей рельефа.
Несколько небольших улиц назвали в честь известных жителей Витебска. Ивашковы переулки (ныне Тракторные) получили название в честь купца Ивашека — крупного льноторговца. Очевидно, он владел землей в этом районе.
Лишь несколько улиц Песковатика сохранило исторические названия
Кракелевы переулки (современные улицы 2-я Пионерская, Свидинского, Варейкиса) назвали в честь купца Эдуарда Кракеля. В середине XIX века он был хозяином богатейшего в Витебске магазина, торговавшего золотыми, серебряными и галантерейными товарами. Имя Кракеля также носил принадлежавший ему общественный сад (находился между современными улицами Свидинского и Варейкиса).
С середины 1860-х дела у купца пошли плохо — после неудачной сделки он потерял все состояние. Сад постепенно пришел в запустение, а его владелец «заболел манией величия» и умер в 1866 году от холеры.
Большинство улиц Песковатика в советское время переименовали. Семь улиц назвали в честь эсперанто — искусственного языка для международного общения. В 1950-м году их переименовали в улицы Чернышевского.
Несколько улиц стали Колхозными. На 2-й Колхозной в довоенное время жил будущий министр торговли БССР Алексей Шавров. В 1977 году улицу переименовали в его честь.
Лишь несколько улиц Песковатика сохранило исторические названия: Великолукский тракт, Ремесленная, Подольская, Линии.
Улицы-линии существуют во многих странах: Беларуси, России, Латвии, Украине, Финляндии. Наиболее известны петербургские Линии Васильевского острова. Петр I распорядился выкопать на нем сеть каналов. Их набережные получили разные наименования. После смерти царя рыть каналы перестали, однако сохранили названия линий.
Но если в Санкт-Петербурге линия — не вся улица, а только одна ее часть с четными или нечетными номерами, то в Витебске это обычные улицы, и нумерация зданий на них такая же, как и везде: правая сторона — нечетные номера, левая — четные.
Всего в Витебске — 13 Линий.
На Песковатике собирались подпольщики
На Песковатике есть несколько улиц, названия которых связаны с событиями войны: Янушковского, Свидинского, Зинаиды Портновой, Веры Хоружей.
Улица Веры Хоружей называлась Кладбищенской (вела к Богословскому кладбищу — ныне сквер Веры Хоружей), потом стала Тракторной, в 1955 году получила имя известной революционерки и подпольщицы.
В годы оккупации в доме Воробьевых на улице Тракторной, 4 находились конспиративная квартира и подпольный партийный центр, который осенью 1942 года возглавляла Вера Хоружая.
13 ноября 1942 года Веру и других подпольщиц арестовали. Она находилась в
В честь всех героев Витебского подполья на улице Краснобригадной, возле Смоленского рынка, в 1968 году поставили памятник.
Песковатикский валун долго был городской легендой
На Песковатике находится объект, аналогов которому нет в Витебске. Это огромный камень с отсеченным верхом и крестообразными желобами. Он находится возле забора частного дома на пересечении улиц 3-й Краснобригадной и Володарского.
Камень долгое время был одной из
Витебский историк Валерий Шишанов разгадал «тайну» валуна. В газете «Витебский листок» от 10 июля 1912 года он обнаружил заметку, в которой сообщалось, что камень еще в 1910 году хотели откопать, но оказалось, что он уходит в землю почти на 4,5 метра, и целиком достать его не получится.
Тогда решили поделить его на плиты для могильных памятников. Верхнюю часть камня сняли, и тут работы остановились. Яму засыпали, а валун так и остался в земле. Так что желоба на его поверхности — следы попыток расколоть на части.
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Расскажем, почему Песковатики так называются, кто здесь жил и работал, сколько в Витебске улиц Линий, чем они отличаются от питерских, и что за таинственный валун...
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