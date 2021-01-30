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Автопробег "За единую Беларусь!" возвращается на патриотический маршрут
30.01.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Неравнодушные белорусы вновь собрались вместе, чтобы выразить единство и любовь к мирной Беларуси под государственными флагами.
Выражают и солидарность России. Белорусы внимательно наблюдают за событиями в братской стране. Говорят, мы на себе испытали в августе попытки сломать мирную жизнь, сегодня испытание на сплоченность и единство проходит Россия.
Конечной точкой маршрута станет индустриальный парк "Великий камень". Наша съемочная группа - в пути с автопробегом. Подробности - в следующих выпусках.
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Неравнодушные белорусы вновь собрались вместе, чтобы выразить единство и любовь к мирной Беларуси под государственными флагами. Выражают и солидарность...
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