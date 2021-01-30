ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Автопробег "За единую Беларусь!" возвращается на патриотический маршрут

30.01.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Неравнодушные белорусы вновь собрались вместе, чтобы выразить единство и любовь к мирной Беларуси под государственными флагами.

Выражают и солидарность России. Белорусы внимательно наблюдают за событиями в братской стране. Говорят, мы на себе испытали в августе попытки сломать мирную жизнь, сегодня испытание на сплоченность и единство проходит Россия.

Конечной точкой маршрута станет индустриальный парк "Великий камень". Наша съемочная группа - в пути с автопробегом. Подробности - в следующих выпусках.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Неравнодушные белорусы вновь собрались вместе, чтобы выразить единство и любовь к мирной Беларуси под государственными флагами. Выражают и солидарность...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Я и сам не хочу туда». Лукашенко рассказал, где не будет учиться его сын
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

29.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by