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Неравнодушные белорусы вновь собрались вместе, чтобы выразить единство и любовь к мирной Беларуси под государственными флагами.

Выражают и солидарность России. Белорусы внимательно наблюдают за событиями в братской стране. Говорят, мы на себе испытали в августе попытки сломать мирную жизнь, сегодня испытание на сплоченность и единство проходит Россия.

Конечной точкой маршрута станет индустриальный парк "Великий камень". Наша съемочная группа - в пути с автопробегом. Подробности - в следующих выпусках.