В Борисове обсудили инициативы, с которыми делегаты от центрального региона поедут на ВНС

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Когда от каждого зависит будущее страны. Через призму интересов жителей будут определять векторы и приоритеты ее развития. Региональные собрания делегатов Всебелорусского народного собрания в эти дни проходят по всей республике.

Привлечение в регионы национальных инвесторов, а также развитие отдаленных от столицы районов Минской области. Включение декретного отпуска по уходу за ребенком в трудовой стаж, а также дополнительная поддержка в строительстве жилья для многодетных на селе. В Борисове накануне обсуждали инициативы и предложения, с которыми делегаты от центрального региона поедут на Всебелорусское народное собрание. Отдельно звучала и тема развития электротранспорта, а также агроэкотуризма. Напомним, каждый регион Беларуси на ВНС представят 310 делегатов.

Валентина Ражанец, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Какие новации нужны району? Какие у этой территории преференции? Какие возможности, специализация и перспективы? И еще, на мой взгляд, важно привлечь национального инвестора в регион. Потому что именно его капиталом будет укрепляться как регион, так и страна. И он будет в этом заинтересован".

В целом же многие тезисы - это и результат общественных приемов, а также диалоговых площадок. Только в центральном регионе за последние месяцы их состоялось более сотни.