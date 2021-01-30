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Отрадно, когда в регионах появляются новые социально значимые объекты. Детский сад с бассейном открылся в Поставах. Его построили в молодом микрорайоне. За несколько лет здесь вырос квартал многоэтажек. Среди новоселов - много многодетных семей. Просторные игровые и спальные комнаты, зал ЛФК, компьютерный класс, кабинеты для специалистов. Во время торжественного открытия детский сад оценили и дети, и родители. На территории много интерактивных площадок, где для малышей будут проходить уроки по безопасности.

Наталья Рутковская, заведующая яслями-садом № 6: "Здесь нашим деткам будет комфортно, уютно, познавательно. Потому что детский сад оснащен современным оборудованием, у нас есть компьютерный класс. Все условия для детства, для его развития. Потому что это наше будущее, наши детки".

Новый детский сад построили за год. Он стал шестым в райцентре. С его открытием значительно уменьшилась нагрузка на остальные дошкольные учреждения.