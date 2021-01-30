ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Детский сад с бассейном открылся в Поставах

30.01.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Отрадно, когда в регионах появляются новые социально значимые объекты. Детский сад с бассейном открылся в Поставах. Его построили в молодом микрорайоне. За несколько лет здесь вырос квартал многоэтажек. Среди новоселов - много многодетных семей. Просторные игровые и спальные комнаты, зал ЛФК, компьютерный класс, кабинеты для специалистов. Во время торжественного открытия детский сад оценили и дети, и родители. На территории много интерактивных площадок, где для малышей будут проходить уроки по безопасности.

Наталья Рутковская, заведующая яслями-садом № 6: "Здесь нашим деткам будет комфортно, уютно, познавательно. Потому что детский сад оснащен современным оборудованием, у нас есть компьютерный класс. Все условия для детства, для его развития. Потому что это наше будущее, наши детки".

Новый детский сад построили за год. Он стал шестым в райцентре. С его открытием значительно уменьшилась нагрузка на остальные дошкольные учреждения.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отрадно, когда в регионах появляются новые социально значимые объекты. Детский сад с бассейном открылся в Поставах. Его построили в молодом микрорайоне. За...
 
Новости дня
Новости общества
 
Студенты белорусских вузов отметили искренность президента и настроенность на диалог
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

29.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by