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«Просто быстро шла - сломала ногу». Девушка с несовершенным остеогенезом - о своей жизни
30.01.2021 15:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Лере 22 года, и у нее было уже 11 переломов! Однажды девушка просто ускорила шаг — и сломала себе ногу. Все дело в несовершенном остеогенезе — это генетическое заболевание, при котором кости человека легко ломаются из-за недостатка коллагена. Лера рассказала о том, как ее оберегают от травм друзья и молодой человек, о повседневных трудностях, страхе идти по скользкой дороге зимой и о возможных рисках в будущем. Мы продолжаем проект
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Лера легко может себе что-нибудь сломать, даже если просто неудачно встанет с кровати или немного ускорит шаг.
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