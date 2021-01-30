«Просто быстро шла - сломала ногу». Девушка с несовершенным остеогенезом - о своей жизни

Источник материала: Tut.by

Лере 22 года, и у нее было уже 11 переломов! Однажды девушка просто ускорила шаг — и сломала себе ногу. Все дело в несовершенном остеогенезе — это генетическое заболевание, при котором кости человека легко ломаются из-за недостатка коллагена. Лера рассказала о том, как ее оберегают от травм друзья и молодой человек, о повседневных трудностях, страхе идти по скользкой дороге зимой и о возможных рисках в будущем. Мы продолжаем проект «Быть молодым» , где рассказываем о белорусах, жизнь которых отличается от большинства.

