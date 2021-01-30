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Задержанную перед вылетом в Вильнюс активистку из Речицы признали политзаключенной
30.01.2021 15:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Белорусские правозащитники признали политзаключенной активистку из Речицы Татьяну Ласицу. Они требуют немедленного и безусловного освобождения ее из-под стражи и прекращения уголовного преследования в отношении нее. Об этом говорится в
Напомним,
Позже стало известно: Татьяна — в гомельском ИВС, проходит подозреваемой по ст. 342 ч. 2 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).
6 января в квартире Татьяны проходил обыск. Тогда же проходили обыски дома у правозащитника Леонида Судаленко и на Полесской, 52, где находится офис Гомельского общественно-политического центра. Были изъяты техника, БЧБ-флаги, а также документы, которые касаются деятельности правозащитника. Самого Судаленко позже задержали. Сейчас он находится под стражей, ему
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Они требуют немедленного и безусловного освобождения ее из-под стражи и прекращения уголовного преследования в отношении нее.
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