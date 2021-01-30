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Задержанную перед вылетом в Вильнюс активистку из Речицы признали политзаключенной

30.01.2021 15:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусские правозащитники признали политзаключенной активистку из Речицы Татьяну Ласицу. Они требуют немедленного и безусловного освобождения ее из-под стражи и прекращения уголовного преследования в отношении нее. Об этом говорится в совместном заявлении правозащитных организаций.


Фото сообщества во Вконтакте «Говори правду — движение за мирные перемены»

Напомним, связь с Татьяной пропала днем 21 января. В 15.00 она должна была вылететь в Вильнюс. Но в минском аэропорту сообщили, что своим билетом она не воспользовалась. Правозащитники сообщают, что задержали женщину именно в аэропорту.

Позже стало известно: Татьяна — в гомельском ИВС, проходит подозреваемой по ст. 342 ч. 2 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

6 января в квартире Татьяны проходил обыск. Тогда же проходили обыски дома у правозащитника Леонида Судаленко и на Полесской, 52, где находится офис Гомельского общественно-политического центра. Были изъяты техника, БЧБ-флаги, а также документы, которые касаются деятельности правозащитника. Самого Судаленко позже задержали. Сейчас он находится под стражей, ему предъявили обвинение по ст. 342 (Финансирование действий, грубо нарушающих общественный порядок).

 
 
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Они требуют немедленного и безусловного освобождения ее из-под стражи и прекращения уголовного преследования в отношении нее.
 
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