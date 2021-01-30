Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 янв – Sputnik. Российский бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что "дворец" в Геленджике принадлежит ему, сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал Mash.

"Сейчас это будет уже не секрет, я являюсь бенефициаром. Там достаточно сложный был объект, много кредиторов, и мне удалось стать бенефициаром. Приобрел несколько лет назад. Это шикарное место, которое располагает к тому, чтобы сделать там отель", - рассказал Ротенберг.

Он признался, что ему нравится отельный бизнес, и он занимается им на протяжении нескольких лет, "есть объекты в Крыму, на Дальнем Востоке, в Алтае". "Комплекс на мысе Идокопас не единственный гостиничный объект в стране, которым я занимаюсь. Локдаун с одной стороны показал наличие высокого спроса на путешествия внутри России, а с другой обнажил нехватку объемов для размещения. Буду продолжать инвестировать в это направление бизнеса", - сказал он.

Ротенберг пояснил, почему только сейчас решил рассказать, кому принадлежит здание. "Скандал вокруг, всякие инсинуации. Вот когда бы построили, можно было всем говорить. Там же нет ничего незаконного", - отметил он.

Бизнесмен добавил, что работы по созданию гостиницы ведутся уже несколько лет, стройка, по планам, будет завершена через два года.

Ранее журналисты Telegram-канала Mash побывали во "дворце" в Геленджике, о котором идет речь в публикации Алексея Навального. Они увидели парадный вход без ворот и 16 одинаковых помещений: "бетонную комнату за бетонной комнатой".

Президент России Владимир Путин заявил, что не смотрел фильм о "дворце" в Геленджике, так как у него нет времени, но пролистал видеоподборки, которые ему принесли помощники. Он отметил, что ничего из собственности из "расследования" не принадлежит и не принадлежало ни ему, ни его родственникам.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что владельцем дворца в Геленджике является один или несколько предпринимателей. По его словам, в Кремле не будут разглашать имена, поскольку это некорректно. В администрации главы государства также заявляли, что знали о готовящихся псевдоразоблачениях и информационных атаках.