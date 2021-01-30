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IT-решение вопросов, которые требуют вмешательства властей. Сегодня заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко провел телефонную линию. Звонки поступили из различных регионов страны. Обращения касались разных аспектов жизни общества, устойчивого развития, жилищной политики и проблем ЖКХ.

Все проблемы были зафиксированы - их должны оперативно решить в ближайшее время. По мнению Анатолия Исаченко, работа с обращениями граждан и юридических лиц является первоочередной для всех государственных служащих.