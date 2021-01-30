Источник материала: БT

Что уж говорить о людях, которые боятся открыто выразить свое мнение из-за того, что станут жертвой гонений и гнобления не только в Сети, но и дома. А те, кто координирует всю эту лавину ненависти, уже давно находятся по понятным причинам за границей. И продолжают совать палки в колеса при каждом удобном случае. Они в очередной раз встретились онлайн, чтобы обсудить рецепты деградации по уничтожению собственной страны. В эфире ОНТ вышло расследование - как заграничные сидельцы делятся опытом по распилу европейских грантов. В закрытом от посторонних глаз и ушей общении - уныние, признание ошибок и ругань за лидерство. А черно-белая картинка в клеточку как бы намекает... Вот речь зашла о санкциях и их эффективности.

Действительно, с отдельными фразами выступающих на этом форуме псевдоидей сложно не согласиться. Логичные вопросы постепенно начинают задавать и сторонники таких перемен (касающиеся денег). И тут заграница снова разводит руками. В лагере беглых оппозиционеров начинают округлять глаза, пытаясь вспомнить, на что и куда ушли гранты кукловодов.

Вот такая логика. Вообще, странностей много. Наверняка, у польской бухгалтерии после эфира появится еще больше вопросов. Точно не меньше их станет и у зрителей.