Источник материала: БT

Традиционный автопробег "За единую Беларусь!" сегодня снова отправился в путь. Это встреча людей, любящих свою страну, единомышленников и, конечно, друзей. За столько месяцев патриотической акции ее участники успели сплотиться. Колонна автомобилей с флагами нашей страны проехала по знаковым проспектам (Победителей и Независимости) и прибыла в индустриальный парк "Великий камень".

В пути к автоколонне присоединялись все желающие, кто разделяет идею единой Беларуси, хочет видеть страну независимой и неделимой. Собралось около 150 автомобилей. Кстати, парк "Великий камень" также знаковый. Это место, рожденное дружбой народов. Здесь, объединившись, работают представители разных стран мира. Над парком развеваются флаги Беларуси, Китая, России, США и многих других государств.

Для этих людей стало традицией собираться по субботам, изучать свою страну. За время существования патриотической акции ее участники побывали в разных уголках нашей республики, были на знаковых производствах. Говорят, продолжат встречаться, чтобы выражать свою позицию и дальше. Присоединиться к автопробегу могут все желающие.