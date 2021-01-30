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Прямые телефонные линии в Минском облисполкоме и столичной мэрии
30.01.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
По традиции на связь выйдут и заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. В Минском облисполкоме на вопросы граждан ответит заместитель председателя Иван Маркевич, в столичной мэрии - заместитель председателя Юрий Трущенко.
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По традиции на связь выйдут и заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. В Минском облисполкоме на вопросы граждан ответит заместитель...
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