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В Минске задержали 31-летнего администратора районных телеграм-чатов

30.01.2021 17:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске задержали 31-летнего администратора телеграм-чатов Фрунзенского района («Жудро-суседзi») и Минского района («Тарасово»), сообщает пресс-служба МВД.

По месту жительства мужчины провели обыск, изъяли компьютерную технику, протестную символику (флаги, наклейки, плакаты), 6 баллонов для нанесения граффити, а также более 4 тысяч агитационных листовок, сообщили в ведомстве.

Мужчину доставили во Фрунзенское РУВД Минска, в отношении него составлен административный протокол за нарушение законодательства о массовых мероприятиях и вынесено официальное предупреждение в соответствии с Законом Республики Беларусь «О противодействии экстремизму».

«Известно, что молодой человек организовывал районные марши, за собственные деньги приобретал протестную символику и перепродавал ее гражданам, лично наносил изображения „змагарского“ толка на объекты городской инфраструктуры. Он дал показания по фактам собственного вклада в финансирование и обеспечение иной материальной помощи „марширующим“, о других наиболее активных участниках акций и соответствующих телеграм-каналов, инициаторах дворовых хождений. Свою „революционную“ деятельность тщательно документировал, сохраняя в телефоне все переписки и фото- видесъемки с собственным изображением», — сказано в сообщении.

В МВД отмечают, что продолжают устанавливать «администраторов дворовых телеграм-ресурсов, пропагандирующих протестную деятельность».

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске задержали 31-летнего администратора телеграм-чатов Фрунзенского района («Жудро-суседзi») и Минского района («Тарасово»), сообщает пресс-служба МВД.
 
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