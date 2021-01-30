КС запустил петицию с призывом не трогать бело-красно-белый флаг: число подписей растет молниеносно

Координационный совет накануне вечером создал петицию с призывом к властям Беларуси не просто не трогать бело-красно-белый флаг, но и признать его историко-культурной ценностью.

По мнению составителей петиции , в 2020 году для большинства белорусов стало очевидным, сочетание каких цветов они считают более близким для себя. Однако Генпрокуратура готова прислушаться к мнению ста человек, потребовавших признать бело-красно-белый флаг экстремистским.

Координационный совет настаивает на: прекращении преследования за использование символики, которая представляет собой нематериальную культурную ценность и признании бело-красно-белого флага историко-культурным наследием.

В тексте петиции говорится о том, что запрет на использование бело-красно-белой символики не обоснован ничем, кроме политического давления на граждан, несогласных с действиями действующих властей.

Напомним, что бело-красно-белый флаг был государственным флагом Беларуси с 1991 по 1995 годы, под ним давал свою первую присягу Александр Лукашенко.

А инициатором обращения для признания его экстремистским стал глава пророссийской организации «Казачий спас» Петр Шапко: человек, который говорил в своих интервью, что хочет видеть Беларусь «образцовым русским государством», белорусов называет «политической нацией», и уверен, что «белорусский народ неотделим от русских». О нем накануне рассказывала НН.

На момент написания материала число подписей под петицией КС почти достигло 35 тысяч.