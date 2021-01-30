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В Беларуси продолжается работа с обращениями граждан
30.01.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Сегодня прямую телефонную линию проведет заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко. Звонки будут приниматься с 10:00 до 13:00.
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Сегодня прямую телефонную линию проведет заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко. Звонки будут приниматься с 10:00 до 13:00.
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