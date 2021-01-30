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БЖД хочет "разобраться" с городами-спутниками до 2023 года

30.01.2021 19:09 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 янв – Sputnik. Белорусская железная дорога планирует до 2023 года завершить проект по развитию пассажирских перевозок между Минском и городами-спутниками, рассказали в пресс-службе БЖД.

© Photo : БЖД
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Поручение было дано министром транспорта и коммуникаций Алексеем Авраменко. Он также попросил продолжать работу по цифровой трансформации дороги, поскольку "сегодня это становится необходимым условием для снижения затрат и, как следствие, повышения конкурентоспособности услуг".

Планы БЖД

Начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов напомнил, что международное сообщение поездов все еще приостановлено из-за пандемии. По его мнению, если ограничения будут поэтапно сниматься со второго полугодия, пассажирооборот в 2021 году увеличится и составит, по предварительным прогнозам, 4,5 млрд пассажиро-километров.

"Будем повышать качество обслуживания пассажиров, совершенствовать способы реализации проездных документов, ускорять движение поездов в межрегиональном сообщении, обновлять подвижной состав", - подчеркнул Морозов.

К слову, в этом году БЖД пополнится 6 электропоездами межрегиональных линий бизнес-класса. Их задействуют на основных направлениях.

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Теги: Минск
 
 
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Руководство "чыгункі" не исключает также увеличения пассажирооборота, если все ограничения на международные перевозки будут сняты к лету.
 
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