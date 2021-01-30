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Громкое разоблачение. Дворец Путина оказался вовсе не путинским
30.01.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Прямо сейчас громкое разоблачение. Наши коллеги из России раскрыли главный фейк последних нескольких недель. Так называемый дворец Путина, который стал причиной несанкционированных митингов, оказался вовсе не путинским. Его владелец - российский предприниматель и миллиардер Аркадий Ротенберг. Бизнесмен открыто рассказал об этом в эксклюзивном интервью телеграм-каналу Mash.
Внутрь "дворца" сумели попасть журналисты
Как видно на кадрах, будущий отель Ротенберга еще на стадии большого ремонта. Внутри нет казино, кальянной и аквадискотеки, про которые рассказывали в фильме ФБК. Вместо этого бетонные, недостроенные объекты. Хотя создатель фильма Алексей Навальный убеждал, что жизнь там кипит вовсю.
Кадры комнат дворца, стало быть, попросту нарисованы. Даже с гербом запуталисьВ фильме ФБК на воротах якобы изображен герб России. Но если присмотреться, это герб Черногории. Оба довольно похожи: и там, и там двуглавые орлы. Одним словом, компьютерная графика, вот и все. На что только не готовы противники власти ради смачного фейка и кликабельного заголовка. Мы в Беларуси с этим уже знакомы. И здравомыслящее большинство на фейки уже не ведется.
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Прямо сейчас громкое разоблачение. Наши коллеги из России раскрыли главный фейк последних нескольких недель. Так называемый дворец Путина, который стал...
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