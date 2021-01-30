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Громкое разоблачение. Дворец Путина оказался вовсе не путинским

30.01.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Прямо сейчас  громкое разоблачение. Наши коллеги из России  раскрыли главный фейк последних нескольких недель.  Так называемый дворец Путина,  который стал причиной несанкционированных митингов,  оказался вовсе не путинским. Его владелец - российский предприниматель и миллиардер  Аркадий Ротенберг. Бизнесмен открыто рассказал об этом в эксклюзивном интервью телеграм-каналу Mash.

Громкое разоблачение. Дворец Путина оказался вовсе не путинским

Внутрь "дворца" сумели попасть журналисты

Как видно на кадрах, будущий отель Ротенберга  еще на стадии большого ремонта. Внутри нет казино, кальянной и аквадискотеки,  про которые рассказывали в фильме ФБК. Вместо этого  бетонные, недостроенные объекты.  Хотя создатель фильма  Алексей Навальный  убеждал,  что жизнь там кипит вовсю.

Громкое разоблачение. Дворец Путина оказался вовсе не путинским

Кадры комнат дворца, стало быть, попросту нарисованы. Даже с гербом запутались

В фильме ФБК на воротах якобы изображен герб России. Но если присмотреться,  это герб Черногории. Оба довольно похожи: и там, и там двуглавые орлы. Одним словом,  компьютерная графика,  вот и все. На что только не готовы противники власти  ради смачного фейка и кликабельного заголовка. Мы в Беларуси с этим уже знакомы. И здравомыслящее большинство на фейки уже не ведется.

 
 
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Прямо сейчас  громкое разоблачение. Наши коллеги из России  раскрыли главный фейк последних нескольких недель.  Так называемый дворец Путина,  который стал...
 
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