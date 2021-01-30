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Прямо сейчас громкое разоблачение. Наши коллеги из России раскрыли главный фейк последних нескольких недель. Так называемый дворец Путина, который стал причиной несанкционированных митингов, оказался вовсе не путинским. Его владелец - российский предприниматель и миллиардер Аркадий Ротенберг. Бизнесмен открыто рассказал об этом в эксклюзивном интервью телеграм-каналу Mash.





Внутрь "дворца" сумели попасть журналисты

Как видно на кадрах, будущий отель Ротенберга еще на стадии большого ремонта. Внутри нет казино, кальянной и аквадискотеки, про которые рассказывали в фильме ФБК. Вместо этого бетонные, недостроенные объекты. Хотя создатель фильма Алексей Навальный убеждал, что жизнь там кипит вовсю.









Кадры комнат дворца, стало быть, попросту нарисованы. Даже с гербом запутались

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Громкое разоблачение. Дворец Путина оказался вовсе не путинским Прямо сейчас громкое разоблачение. Наши коллеги из России раскрыли главный фейк последних нескольких недель. Так называемый дворец Путина, который стал...

В фильме ФБК на воротах якобы изображен герб России. Но если присмотреться, это герб Черногории. Оба довольно похожи: и там, и там двуглавые орлы. Одним словом, компьютерная графика, вот и все. На что только не готовы противники власти ради смачного фейка и кликабельного заголовка. Мы в Беларуси с этим уже знакомы. И здравомыслящее большинство на фейки уже не ведется.