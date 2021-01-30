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Информация Минздрава
30.01.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНовая информация от белорусского Минздрава. За сутки зарегистрированы 1 852 пациента с COVID-19, выписаны 2 100. Последние дни статистика обнадеживающая - выздоровевших после COVID больше, чем заболевших.
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Новая информация от белорусского Минздрава. За сутки зарегистрированы 1 852 пациента с COVID-19, выписаны 2 100. Последние дни статистика обнадеживающая - выздоровевших...
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