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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске задержан организатор районных маршей 31-летний мужчина также был администратором телеграм-чатов Фрунзенского района и поселка Тарасова. В ходе обыска у фигуранта изъяли баллончики с краской для...

31-летний мужчина также был администратором телеграм-чатов Фрунзенского района и поселка Тарасова. В ходе обыска у фигуранта изъяли баллончики с краской для нанесения граффити, а также более 4 тысяч агитационных листовок. Задержанный признался, что организовывал районные марши, раздавал символику. Также фигурант рассказал о собственном вкладе в финансирование и помощи тем, кто выходил на протесты, а также о других наиболее активных участниках акций. В отношении задержанного составлен протокол за нарушение закона о массовых мероприятиях. Также вынесено предупреждение в соответствии с законом о противодействии экстремизму.