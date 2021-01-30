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В Минске задержан организатор районных маршей

30.01.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

31-летний мужчина также был администратором телеграм-чатов  Фрунзенского района и поселка Тарасова. В ходе обыска у фигуранта изъяли баллончики с краской для нанесения граффити,  а также более 4 тысяч агитационных листовок. Задержанный признался,  что организовывал районные марши, раздавал символику. Также  фигурант рассказал о собственном вкладе в финансирование и помощи тем, кто выходил на протесты, а также о других наиболее активных участниках акций. В отношении задержанного составлен протокол  за нарушение закона о массовых мероприятиях. Также вынесено предупреждение в соответствии с законом о противодействии экстремизму.

 
 
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31-летний мужчина также был администратором телеграм-чатов  Фрунзенского района и поселка Тарасова. В ходе обыска у фигуранта изъяли баллончики с краской для...
 
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