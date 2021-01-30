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Автопробег "За единую Беларусь" собрал настоящих патриотов

30.01.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Думать о будущем родной страны, не делить белорусов на своих и чужих, видеть то многое, что уже сделано за последние годы для каждого из нас   - именно это объединяет в непростое время  настоящих патриотов. 

Марш единства на колесах  уже посетил многие города, предприятия и производства нашей страны 

Автопробег "За единую Беларусь"  снова собрал неравнодушных белорусов. Такой марш единства на колесах  уже посетил многие города, предприятия и производства нашей страны.  А теперь, поддерживают и ближайшего друга -   Россию, которая сейчас переживает ту же смуту, по-другому не скажешь, что и мы в августе прошлого года,  и призывают сплотиться за мир и помнить: "любимую не отдают". На маршруте автопробега  побывала и наша съемочная группа.

Автопробег "За единую Беларусь" собрал настоящих патриотов

Автопробег "За единую Беларусь" снова вышел на патриотический маршрут. Собираться вместе по субботам для этих людей - добрая традиция. За время акции стали не просто сплоченной группой единомышленников, а  друзьями. 

Каждый раз у участников автопробега новый маршрут

Колонна автомобилей с государственными флагами проехала по знаковым проспектам Победителей и Независимости. В пути к автоколонне присоединялись все желающие, кто хочет видеть страну независимой и неделимой. Собралось около 150 автомобилей. Они уже побывали в разных уголках нашей страны, посещали предприятия и производства. Сегодня  индустриальный парк "Великий камень" -   место, рожденное трудом и дружбой народов. Над парком развеваются флаги Беларуси, Китая, России, США и многих других государств. Участники автопробега отмечают, что благодаря таким экскурсиям понимаешь, насколько важен мир в стране, ведь нам есть что развивать и чем гордиться.

Автопробег "За единую Беларусь" собрал настоящих патриотов

- Я уже может 1012 раз приезжаю. Чем больше езжу, тем больше понимаю, что в нашей стране очень много всего, чем действительно стоит гордиться. Это нужно видеть, это нужно освещать, чтобы все люди знали и проникались, что наша страна очень богата. Ни в коем случае никому не отдавать нашу страну.

Автопробег "За единую Беларусь" собрал настоящих патриотов

- Я рада, что я встретила своих единомышленников, которые хотят мира нашей стране. Наша страна всегда была мирной, у нас даже в гимне поется, что мы, белорусы, мирные люди. Хотелось бы вернуть нашу Беларусь мирную… Все эти экскурсии показывают мощь нашей страны. На самом деле очень много сделано.
 

Белорусы  россиянам:  любимую не отдают! 

На встрече с друзьями принято делиться тем, что волнует. Не проходят мимо участников автопробега и события в братской стране, тем более они напоминают о том, что сами пережили не так давно. Белорусы внимательно наблюдают за тем,что происходит в России, и выражают солидарность россиянам, призывают держаться сплоченно и "не отдавать любимую".

Автопробег "За единую Беларусь" собрал настоящих патриотов

- Это наши братья. Мы славяне, мы единый народ. Чтобы они стояли и укрепляли свои позиции. Потому что то, что произошло у нас, в нашей стране,  это практически как под копирку происходит в их стране. Пусть изучат наш маленький опыт и, естественно, берегут свою страну.

Маршем на колесах пройдены уже сотни километров. И впереди  не меньше, главная цель - любовь к своей стране.  Присоединиться к акции могут все желающие.

 
 
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Думать о будущем родной страны, не делить белорусов на своих и чужих, видеть то многое, что уже сделано за последние годы для каждого из нас   - именно это объединяет...
 
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