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Марш единства на колесах уже посетил многие города, предприятия и производства нашей страны

Автопробег "За единую Беларусь" снова собрал неравнодушных белорусов . Такой марш единства на колесах уже посетил многие города, предприятия и производства нашей страны. А теперь, поддерживают и ближайшего друга - Россию, которая сейчас переживает ту же смуту, по-другому не скажешь, что и мы в августе прошлого года, и призывают сплотиться за мир и помнить: "любимую не отдают". На маршруте автопробега побывала и наша съемочная группа.

. Такой марш единства на колесах уже посетил многие города, предприятия и производства нашей страны. А теперь, поддерживают и ближайшего друга - Россию, которая сейчас переживает ту же смуту, по-другому не скажешь, что и мы в августе прошлого года, и призывают сплотиться за мир и помнить: "любимую не отдают". На маршруте автопробега побывала и наша съемочная группа.













Каждый раз у участников автопробега новый маршрут

индустриальный парк "Великий камень" - место, рожденное трудом и дружбой народов. Над парком развеваются флаги Беларуси, Китая, России, США и многих других государств. Участники автопробега отмечают, что благодаря таким экскурсиям понимаешь, насколько важен мир в стране, ведь нам есть что развивать и чем гордиться.

Колонна автомобилей с государственными флагами проехала по знаковым проспектам Победителей и Независимости. В пути к автоколонне присоединялись все желающие, кто хочет видеть страну независимой и неделимой. Собралось около 150 автомобилей. Они уже побывали в разных уголках нашей страны, посещали предприятия и производства. Сегодня- место, рожденное трудом и дружбой народов. Над парком развеваются флаги Беларуси, Китая, России, США и многих других государств. Участники автопробега отмечают, что благодаря таким экскурсиям понимаешь, насколько важен мир в стране, ведь нам есть что развивать и чем гордиться.









- Я уже может 1012 раз приезжаю. Чем больше езжу, тем больше понимаю, что в нашей стране очень много всего, чем действительно стоит гордиться. Это нужно видеть, это нужно освещать, чтобы все люди знали и проникались, что наша страна очень богата. Ни в коем случае никому не отдавать нашу страну.









Белорусы россиянам: любимую не отдают!

что происходит в России , и выражают солидарность россиянам, призывают держаться сплоченно и "не отдавать любимую". На встрече с друзьями принято делиться тем, что волнует. Не проходят мимо участников автопробега и события в братской стране, тем более они напоминают о том, что сами пережили не так давно. Белорусы внимательно наблюдают за тем,, и выражают солидарность россиянам, призывают держаться сплоченно и "не отдавать любимую".









В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Автопробег "За единую Беларусь" собрал настоящих патриотов Думать о будущем родной страны, не делить белорусов на своих и чужих, видеть то многое, что уже сделано за последние годы для каждого из нас - именно это объединяет...

Думать о будущем родной страны, не делить белорусов на своих и чужих, видеть то многое, что уже сделано за последние годы для каждого из нас - именно это объединяет в непростое время настоящих патриотов.Автопробег "За единую Беларусь" снова вышел на патриотический маршрут. Собираться вместе по субботам для этих людей - добрая традиция. За время акции стали не просто сплоченной группой единомышленников, а друзьями.Маршем на колесах пройдены уже сотни километров. И впереди не меньше, главная цель - любовь к своей стране. Присоединиться к акции могут все желающие.