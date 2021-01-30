Четырех сотрудников Symbal.by увезли в РУВД

Источник материала: Tut.by

Днем 30 января в офис Symbal.by на Машерова, где раньше находился магазин, пришли сотрудники ОБЭП Советского РУВД Минска, сообщил директор магазина Павел Белоус в Facebook. Вечером, по его данным, четырех сотрудников магазина отвезли в Советское РУВД.

О том, что в офис Symbal.by пришли сотрудники ОБЭП Советского РУВД Минска, Павел Белоус сообщил около 12 часов дня.

Около восьми часов вечера Белоус сообщил, что четверо сотрудников магазина находятся в Советском РУВД. По его словам, из помещения вынесли все товары и технику.

«У 13.00 завезлі ў Савецкі РУУС намесніка дырэктара Мікіту Броўку і бухгалтарку Ксенію Міклашэўскую, у 19.30 пасля сямігадзіннага апісвання маёмасці і тавараў у Савецкі РАУС павезлі разам з затрыманымі рэчамі нашых супрацоўніц Вольгу Ігнатовіч і Анастасію Трафімчык», — написал Белоус.

В милиции Павлу подтвердили, что Никита Бровка и Ксения Миклашевская задержаны, их отправят в изолятор на Окрестина, сообщает «Белсат».

Напомним, 29 июня магазин Symbal.by на проспекте Машерова, 18, объявил о прекращении своей работы после многочисленных проверок.