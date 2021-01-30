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Четырех сотрудников Symbal.by увезли в РУВД
30.01.2021 21:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Днем 30 января в офис Symbal.by на Машерова, где раньше находился магазин, пришли сотрудники ОБЭП Советского РУВД Минска,
О том, что в офис Symbal.by пришли сотрудники ОБЭП Советского РУВД Минска, Павел Белоус сообщил около 12 часов дня.
Около восьми часов вечера Белоус сообщил, что четверо сотрудников магазина находятся в Советском РУВД. По его словам, из помещения вынесли все товары и технику.
«У 13.00 завезлі ў Савецкі РУУС намесніка дырэктара Мікіту Броўку і бухгалтарку Ксенію Міклашэўскую, у 19.30 пасля сямігадзіннага апісвання маёмасці і тавараў у Савецкі РАУС павезлі разам з затрыманымі рэчамі нашых супрацоўніц Вольгу Ігнатовіч і Анастасію Трафімчык», —
В милиции Павлу подтвердили, что Никита Бровка и Ксения Миклашевская задержаны, их отправят в изолятор на Окрестина,
Напомним, 29 июня магазин Symbal.by на проспекте Машерова, 18,
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Днем 30 января в офис Symbal.by на Машерова, где раньше находился магазин, пришли сотрудники ОБЭП Советского РУВД Минска.
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