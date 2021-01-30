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Большой разговор президента о настоящем с будущим поколением нашей страны
30.01.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЗрители "Беларусь 1" имели возможность увидеть телеверсию встречи президента со студентами ведущих вузов страны. Но даже она не смогла вместить все. О том, какие темы остались за кадром, на какие вопросы уже даны поручения, об эмоциях и впечатлениях участников большой дискуссии с президентом - Вероника Бута.
Когда энергия в мирное русло
Активные, неравнодушные, креативные. Студенты во всех странах мира первыми, как говорится, за любой кипиш. Только вот лучше, когда энергию направляют в мирное русло. И тут многое зависит от педагогов, которые в непростой момент оказываются рядом. Проверку на прочность прошел и Белгосуниверситет.
Андрей Король, ректор БГУ:"А основной здесь инструмент - это возможность разговаривать. Лучше разговаривать, чем не разговаривать. Есть вопросы у студентов, пожалуйста, ректор, проректор, деканы всегда готовы ответить на эти вопросы для тех, кто хочет услышать".
3,5 часа живой дискуссии, иногда даже переходящей в споры
Да, выдержать информационный напор и накал политических страстей порой очень непросто даже людям с увесистым жизненным багажом, что уж говорить о молодых и горячих. У будущего юриста Кирилла это получилось. Понимает, что лучше конструктивный разговор, чем эмоции и бойкот университетского порядка. На юрфаке собрали команду ребят, вот уже 3 месяца вместе работают над основным законом страны, формулируя самые разные предложения - от партийного строительства до усиления местного самоуправления.
К слову, о результатах работы над Конституцией президент поинтересуется
Ему важно, чего ждет белорусская молодежь, и главное, что она предлагает. Неравнодушных студентов десятки тысяч по всей стране. Каждый через свое дело старается быть нужным государству, внести вклад в его будущее. У каждого, конечно, свой взгляд на белорусское завтра. Но все эти ребята готовы к диалогу: друг с другом, с педагогами, с президентом. Это наглядно продемонстрировала вчерашняя встреча. 3,5 часа живой дискуссии, иногда даже переходящей в споры. Такое в программе не значилось. Все по-взрослому. Максимальная открытость и желание созидать вместе налицо. Выражать можно и нужно разные мнения. Главное - в рамках закона.
Благодаря технологиям на связь вышли ведущие областные вузы
Президент признался: сегодня важно сверить позиции с нынешним поколением, узнать, что волнует студентов. А темы самые резонансные (особенно на фоне политизации общественной жизни). Эхо событий во всех смыслах горячего августа - в вопросе первокурсницы БГУ. И пока одни пользуются возможностью, инициируют, говорят честно, искренне переживают, в том числе и за будущее своих однокурсников, другие за это их начинают травить и преследовать.
Оскорбления в адрес тех, кто не боится говорить открыто. Показать и озвучить в эфире можно далеко не все
Это лишь малая часть оскорблений в адрес тех, кто не боится говорить открыто. Показать и озвучить в эфире можно далеко не все. Здесь, к примеру, автор называет всех присутствующих стыдобой, а тут считает, что диалог - это "мразотство". Хватает в откровенных посланиях и матерных слов. Невероятно? Да нет, скорее, ожидаемо. Тех, кто предпочитает решать вопросы под давлением улицы, через революцию, слезы, не в рамках закона и диалога, буквально несколько дней назад глава белорусского МИД очень четко назвал "фашиствующими демократами". И вопрос риторический: что, если у власти оказываются они? Каждый имеет право на свой выбор. А писать в соцсетях и осуждать куда уж проще, чем решиться и сделать, взять в руки не телефон, а микрофон и быть услышанным, а не заблокированным.
Павел Гордеюк, студент юридического факультета БГУ: "Когда я узнал, что мне доведется участвовать в этой встрече, я тысячу раз прокручивал возможные исходы диалога. Я бы хотел действительно поблагодарить Александра Григорьевича за предоставленную возможность, потому что очень много вопросов назрело не только у студентов, но и в целом в обществе, на которые хотелось получить ответ. То откровение, которое мы могли сегодня видеть, оно необходимо, его надо продолжать. Если мы будем больше таких встреч проводить, если мы будем устраивать диалог среди студентов, налаживать диалог с властью, тогда мы действительно сможем сказать, что этот год - год народного единства".
Никаких закрытых тем
Откровенно о суверенитете и будущем, о личном и государственном, о большой политике и, конечно, об образовании. О финансировании фундаментальных и прикладных научных исследований.
Виктория Маленчик, магистрант факультета экономики и управления ГрГУ им. Янки Купалы: "Было очень волнительно задавать вопрос главе государства, но я получила положительный ответ. Я задавала вопрос про создание эндаумент-фондов. Это фонды целевого капитала, которые наполняются частными компаниями и попечительскими советами. И они нацелены на финансирование фундаментальных и прикладных научных исследований. Этот вопрос является актуальным и для меня. Я сейчас занимаюсь написанием магистерской диссертации, в дальнейшем буду эту тему развивать и в аспирантуре. И глава государства дал положительный ответ. В ближайшее время в нашем университете появится такой фонд".
С этим вопросом было волнительно не только задающему его, но и уж точно сердце вздрогнуло и у местных властей во многих регионах страны.
Прасковья Примаченко, студентка факультета физической культуры ГГУ им. Ф. Скорины: "Особенно мне запомнился вопрос о пустующих зданиях, который задала девушка. Это достаточно актуальный вопрос, потому что сейчас на территории Беларуси имеется большое количество построек, которые остаются без использования, они разрушаются. Конечно же, он прав, что постройки нужно ремонтировать либо же передавать в организации безвозмездно".
Рассказали президенту о негодовании, что спорт стал разменной монетой политических игр
Ребята с нетерпением ждали чемпионата мира по хоккею, готовились быть волонтерами, прошли обучение, у многих из них богатый волонтерский опыт за плечами. Но увы. Как быть, спросят у президента.
Дмитрий Коршок, студент юридического факультета ВГУ им. П. М. Машерова: "Я, как вижу, ПРБ и дальше готов поддерживать такое движение, очень приятно осознавать тот факт, что не только в моральном, но и в материальном плане. Как говорится, все мы люди. И хоть волонтерство - заведомо добровольное и бесплатное движение, но если государство готово его спонсировать, то это только плюс".
Предложили расширить полномочия молодежной организации и студенческого профсоюза, внести в календарь День белорусского студентаПредложили расширить полномочия молодежной организации и студенческого профсоюза, служить в армии по специальности, внести в календарь День белорусского студента. Рассуждали об ужесточении ответственности за деструктив в интернете, говорили о грантах для молодежных инициатив, о белорусской вакцине от COVID, об амбициях и способах достижения цели.
Студенты и преподаватели о впечатлениях от разговора с президентом
Ирина Китурко, ректор ГрГУ им. Янки Купалы: "Самое главное, прозвучало много таких вещей, я думаю, над которыми студенты задумались сами. Во-первых, это анализируйте информацию, это не отдаляйтесь сами, а будьте в тренде, будьте вместе как большой коллектив".
Валентина Богатырева, ректор ВГУ им. П. М. Машерова: "Беседа, которая сегодня произошла, ее можно характеризовать так: о главном, о наболевшем от всей души и для людей, которые умеют слушать и думать".
И это сегодня бесценно. Ведь не зря говорят, только после того как человек научился смотреть и видеть, слушать и слышать, молчать и думать, становится интересно, что он говорит.
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Зрители "Беларусь 1" имели возможность увидеть телеверсию встречи президента со студентами ведущих вузов страны. Но даже она не смогла вместить все. О том, ...
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