Большой разговор президента о настоящем с будущим поколением нашей страны

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Когда энергия в мирное русло

Активные, неравнодушные, креативные. Студенты во всех странах мира первыми, как говорится, за любой кипиш. Только вот лучше, когда энергию направляют в мирное русло. И тут многое зависит от педагогов, которые в непростой момент оказываются рядом. Проверку на прочность прошел и Белгосуниверситет.











3,5 часа живой дискуссии, иногда даже переходящей в споры

Да, выдержать информационный напор и накал политических страстей порой очень непросто даже людям с увесистым жизненным багажом, что уж говорить о молодых и горячих. У будущего юриста Кирилла это получилось. Понимает, что лучше конструктивный разговор, чем эмоции и бойкот университетского порядка. На юрфаке собрали команду ребят, вот уже 3 месяца вместе работают над основным законом страны, формулируя самые разные предложения - от партийного строительства до усиления местного самоуправления.









К слову, о результатах работы над Конституцией президент поинтересуется

Ему важно, чего ждет белорусская молодежь, и главное, что она предлагает. Неравнодушных студентов десятки тысяч по всей стране. Каждый через свое дело старается быть нужным государству, внести вклад в его будущее. У каждого, конечно, свой взгляд на белорусское завтра. Но все эти ребята готовы к диалогу: друг с другом, с педагогами, с президентом. Это наглядно продемонстрировала вчерашняя встреча. 3,5 часа живой дискуссии, иногда даже переходящей в споры. Такое в программе не значилось. Все по-взрослому. Максимальная открытость и желание созидать вместе налицо. Выражать можно и нужно разные мнения. Главное - в рамках закона.











Благодаря технологиям на связь вышли ведущие областные вузы

Президент признался: сегодня важно сверить позиции с нынешним поколением, узнать, что волнует студентов. А темы самые резонансные (особенно на фоне политизации общественной жизни). Эхо событий во всех смыслах горячего августа - в вопросе первокурсницы БГУ. И пока одни пользуются возможностью, инициируют, говорят честно, искренне переживают, в том числе и за будущее своих однокурсников, другие за это их начинают травить и преследовать.











Оскорбления в адрес тех, кто не боится говорить открыто. Показать и озвучить в эфире можно далеко не все

Это лишь малая часть оскорблений в адрес тех, кто не боится говорить открыто. Показать и озвучить в эфире можно далеко не все. Здесь, к примеру, автор называет всех присутствующих стыдобой, а тут считает, что диалог - это "мразотство". Хватает в откровенных посланиях и матерных слов. Невероятно? Да нет, скорее, ожидаемо. Тех, кто предпочитает решать вопросы под давлением улицы, через революцию, слезы, не в рамках закона и диалога, буквально несколько дней назад глава белорусского МИД очень четко назвал "фашиствующими демократами". И вопрос риторический: что, если у власти оказываются они? Каждый имеет право на свой выбор. А писать в соцсетях и осуждать куда уж проще, чем решиться и сделать, взять в руки не телефон, а микрофон и быть услышанным, а не заблокированным.











Никаких закрытых тем





Рассказали президенту о негодовании, что спорт стал разменной монетой политических игр

Ребята с нетерпением ждали чемпионата мира по хоккею, готовились быть волонтерами, прошли обучение, у многих из них богатый волонтерский опыт за плечами. Но увы. Как быть, спросят у президента.











Предложили расширить полномочия молодежной организации и студенческого профсоюза, внести в календарь День белорусского студента

Студенты и преподаватели о впечатлениях от разговора с президентом

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Большой разговор президента о настоящем с будущим поколением нашей страны Зрители "Беларусь 1" имели возможность увидеть телеверсию встречи президента со студентами ведущих вузов страны. Но даже она не смогла вместить все. О том, ...

Зрители "Беларусь 1" имели возможность увидеть телеверсию встречи президента со студентами ведущих вузов страны. Но даже она не смогла вместить все. О том, какие темы остались за кадром, на какие вопросы уже даны поручения, об эмоциях и впечатлениях участников большой дискуссии с президентом -Откровенно о суверенитете и будущем, о личном и государственном, о большой политике и, конечно, об образовании. О финансировании фундаментальных и прикладных научных исследований.С этим вопросом было волнительно не только задающему его, но и уж точно сердце вздрогнуло и у местных властей во многих регионах страны.Предложили расширить полномочия молодежной организации и студенческого профсоюза, служить в армии по специальности, внести в календарь День белорусского студента. Рассуждали об ужесточении ответственности за деструктив в интернете, говорили о грантах для молодежных инициатив, о белорусской вакцине от COVID, об амбициях и способах достижения цели.И это сегодня бесценно. Ведь не зря говорят, только после того как человек научился смотреть и видеть, слушать и слышать, молчать и думать, становится интересно, что он говорит.