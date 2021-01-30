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О том, как словом размываются границы войны и мира, в проекте "Диспозиция"

30.01.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В наши дни информация - это настоящее оружие, а массмедиа уже формируют собственную реальность.  Процесс этот безопасным не назовешь. Точечно расставленные акценты способны не только  трансформировать сознание,  но и провоцировать серьезные конфликты.  Причем ведущие геополитические игроки  даже не стесняются в выборе приемов для давления с помощью СМИ на целые страны. О том,  как словом размываются границы войны и мира,  в проекте "Диспозиция".
 
 
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В наши дни информация - это настоящее оружие, а массмедиа уже формируют собственную реальность.  Процесс этот безопасным не назовешь. Точечно расставленные...
 
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