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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так О том, как словом размываются границы войны и мира, в проекте "Диспозиция" В наши дни информация - это настоящее оружие, а массмедиа уже формируют собственную реальность. Процесс этот безопасным не назовешь. Точечно расставленные...

В наши дни информация - это настоящее оружие, а массмедиа уже формируют собственную реальность. Процесс этот безопасным не назовешь. Точечно расставленные акценты способны не только трансформировать сознание, но и провоцировать серьезные конфликты. Причем ведущие геополитические игроки даже не стесняются в выборе приемов для давления с помощью СМИ на целые страны. О том, как словом размываются границы войны и мира,