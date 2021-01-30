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О том, как словом размываются границы войны и мира, в проекте "Диспозиция"
30.01.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ наши дни информация - это настоящее оружие, а массмедиа уже формируют собственную реальность. Процесс этот безопасным не назовешь. Точечно расставленные акценты способны не только трансформировать сознание, но и провоцировать серьезные конфликты. Причем ведущие геополитические игроки даже не стесняются в выборе приемов для давления с помощью СМИ на целые страны. О том, как словом размываются границы войны и мира,
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В наши дни информация - это настоящее оружие, а массмедиа уже формируют собственную реальность. Процесс этот безопасным не назовешь. Точечно расставленные...
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