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Обращения граждан выслушали в Совете Республики. Анатолий Исаченко провел телефонную линию

30.01.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Найти решение вопросов,  которые требуют вмешательства властей. Сегодня заместитель председателя Совета Республики  Анатолий Исаченко провел телефонную линию. Звонки поступили из различных регионов страны. Обращения касались разных аспектов жизни общества - устойчивого развития, жилищной политики и проблем ЖКХ. 

Все вопросы  были зафиксированы, их должны оперативно решить в ближайшее время

По мнению  Анатолия Исаченко,  работа с обращениями граждан и юридических лиц  является первоочередной для всех государственных служащих.

"Разговор у Президента". Анатолий Исаченко

Анатолий Исаченко провел телефонную линию в онлайн-формате
 
 
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Найти решение вопросов,  которые требуют вмешательства властей. Сегодня заместитель председателя Совета Республики  Анатолий Исаченко провел телефонную линию....
 
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