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Обращения граждан выслушали в Совете Республики. Анатолий Исаченко провел телефонную линию
30.01.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНайти решение вопросов, которые требуют вмешательства властей. Сегодня заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко провел телефонную линию. Звонки поступили из различных регионов страны. Обращения касались разных аспектов жизни общества - устойчивого развития, жилищной политики и проблем ЖКХ.
Все вопросы были зафиксированы, их должны оперативно решить в ближайшее времяПо мнению Анатолия Исаченко, работа с обращениями граждан и юридических лиц является первоочередной для всех государственных служащих.
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Найти решение вопросов, которые требуют вмешательства властей. Сегодня заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко провел телефонную линию....
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