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Алексей Курбатов: Мне всегда хотелось делать что-то лучшее. Чтобы это шло на благо не только моей семье, а чем больше, тем лучше

Курсант Военной академии Алексей Курбатов за 4 года учебы успел проявить себя в самых разных сферах - от военной выучки до участия в творческих конкурсах и встречах международных делегаций. Будущий офицер признается, что осознанно решил пойти в военную профессию в старших классах. И уже сегодня, уверен Алексей, Академия дала возможность реализовать и политические амбиции. Поделиться своим видением ситуации курсант сможет как делегат на Всебелорусское народное собрание. Будущий форум как раз то место, где можно реализовать свои идеи и обсудить самые разные сферы. Обучение, культура, льготы - спектр самый широкий. Так сказать, военный взгляд на гражданские вопросы.







Николай Андриевич: Здесь наш дом, мне хочется, чтобы наши дети и наши внуки жили и работали в счастливой стране

Перед Николаем Андриевичем бойцы местного подразделения МЧС. Спасатели слушают вводные командира, все по субординации. Несмотря на внешнюю строгость, своего начальника все знают как надежного руководителя. На службе Андриевич более 20 лет. За это время местная часть обновила автопарк и техническое оснащение, например, автоцистерны. Новые машины дают фору старым в 3 раза и позволяют закрыть все нужды района. Т.е. на сегодняшний день есть все необходимое для помощи людям. Самым большим подарком в этом году станет новое здание пожарной части, проект уже готов. Николай отмечает, что как раз на местах проблемы и актуальные вопросы видны лучше всего.











Андрей Лукьянович: Готов поддержать любые идеи, если они будут направлены на цивилизованное развитие нашего государства

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Защита наших рубежей и национальная безопасность - одна из тем предстоящего народного форума Предстоящий народный форум соберет представителей самых разных профессий. Не обошлось и без силового блока. Военные, спасатели - это те люди, которые не понаслышке...

Предстоящий народный форум соберет представителей самых разных профессий. Не обошлось и без силового блока. Военные, спасатели - это те люди, которые не понаслышке знают о безопасности и могут представить свое видение на VI Всебелорусском народном собрании. Об одной из главных тем предстоящего форума - репортажАндрей Лукьянович - командир 50-й смешанной авиабазы - всегда в авангарде событий. Авиаторы "полтинника" из года в год доказывают свой профессионализм выступлениями на международных учениях, соревнованиях, таких как Армейские игры. Кроме того, машины и летчики авиабазы - постоянные участники военных парадов. Активная жизненная и профессиональная позиция командира как нельзя лучше переплетается с социально-политической.Сегодня летчики 50-й авиабазы вовсю подключены к работе по проверке боеготовности Вооруженных сил. В этом году авиаторы примут участие и в совместном белорусско-российском учении "Запад-2021". К слову, защита наших рубежей и национальная безопасность - одна из тем большого форума.