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"Нужное людям". Новый детский сад открылся в Поставах

31.01.2021 08:33 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Новый детский сад открылся в Поставах.  Место для строительства выбрали неслучайно:  микрорайон новый, густонаселенный. За последнее время  новоселье здесь отпраздновали более 200 семей.  И большинство из них  многодетные.  С просьбой построить в райцентре еще один детский сад  обращались и к местному руководству,  и на прямые телефонные линии. О важном социальном объекте  в рубрике "Нужное людям".

Рассказывает Марина Романовская. 

4-летний Саша вместе с мамой повторяет стихотворение. Впереди ответственный момент выступление перед гостями на торжественном открытии cада. За строительством наблюдали всей семьей. От дома до здания в виде сказочного замка рукой подать. 

3-этажное здание с бассейном построили за год. Это шестой для райцентра детский сад


Его открытие позволило разгрузить остальные дошкольные учреждения города. А микрорайон города стал еще комфортнее для жизни.  Это молодой и густонаселенный микрорайон. Квартал многоэтажек вырос за несколько лет. Среди новоселов многодетные семьи. Они особенно ждали открытия нового детского сада. Просторные игровые и спальные комнаты, зал ЛФК, компьютерный класс, кабинеты для специалистов -  детский сад самый современный в регионе. 

На территории много интерактивных площадок, где для малышей будут проходить уроки безопасности

Минувшая пятилетка продуктивная для Поставского района. Вместе с промышленностью и сельским хозяйством развитие получила социальная сфера. Регион преобразился. И эта тенденция, уверены местные жители, будет продолжаться.

"Нужное людям". Новый детский сад открылся в Поставах

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Теги: Брест
 
 
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Новый детский сад открылся в Поставах.  Место для строительства выбрали неслучайно:  микрорайон новый, густонаселенный. За последнее время  новоселье здесь...
 
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