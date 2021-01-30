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"Нужное людям". Новый детский сад открылся в Поставах
31.01.2021 08:33 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНовый детский сад открылся в Поставах. Место для строительства выбрали неслучайно: микрорайон новый, густонаселенный. За последнее время новоселье здесь отпраздновали более 200 семей. И большинство из них многодетные. С просьбой построить в райцентре еще один детский сад обращались и к местному руководству, и на прямые телефонные линии. О важном социальном объекте в рубрике "Нужное людям".
Рассказывает Марина Романовская.
4-летний Саша вместе с мамой повторяет стихотворение. Впереди ответственный момент выступление перед гостями на торжественном открытии cада. За строительством наблюдали всей семьей. От дома до здания в виде сказочного замка рукой подать.
3-этажное здание с бассейном построили за год. Это шестой для райцентра детский сад
Его открытие позволило разгрузить остальные дошкольные учреждения города. А микрорайон города стал еще комфортнее для жизни. Это молодой и густонаселенный микрорайон. Квартал многоэтажек вырос за несколько лет. Среди новоселов многодетные семьи. Они особенно ждали открытия нового детского сада. Просторные игровые и спальные комнаты, зал ЛФК, компьютерный класс, кабинеты для специалистов - детский сад самый современный в регионе.
На территории много интерактивных площадок, где для малышей будут проходить уроки безопасности
Минувшая пятилетка продуктивная для Поставского района. Вместе с промышленностью и сельским хозяйством развитие получила социальная сфера. Регион преобразился. И эта тенденция, уверены местные жители, будет продолжаться.
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Новый детский сад открылся в Поставах. Место для строительства выбрали неслучайно: микрорайон новый, густонаселенный. За последнее время новоселье здесь...
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