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ГУВД Мингорисполкома: Сообщение о минировании транспортных и торговых объектов не подтвердилось

31.01.2021 10:01 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 30 января. Сообщение о минировании транспортных и торговых объектов не подтвердилось, сообщила пресс-служба ГУВД Мингорисполкома. 

"Саперно-пиротехнические группы обследовали здания и прилегающие территории, взрывных устройств не обнаружено. Личность автора ложного послания устанавливается", — отмечается в пресс-релизе.

Ранее милиция сообщила, что днем 30 января на электронную почту Белорусской железной дороги поступило анонимное сообщение о минировании метрополитена, железнодорожного вокзала, самолета, следующего рейсом Минск — Стокгольм, торговых центров "Дана Молл" и "Галилео". 

27 января поступили ложные сообщения о минировании зданий Белорусского государственного университета и Минского государственного лингвистического университета. 

Торговые центры в Минске последний раз "минировали" 9 мая прошлого года ("Галилео" и "Столица").


БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 30 января. Сообщение о минировании транспортных и торговых объектов не подтвердилось, сообщила пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.  ...
 
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