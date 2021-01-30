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ГУВД Мингорисполкома: Сообщение о минировании транспортных и торговых объектов не подтвердилось
31.01.2021 10:01 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 30 января. Сообщение о минировании транспортных и торговых объектов не подтвердилось, сообщила пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.
"Саперно-пиротехнические группы обследовали здания и прилегающие территории, взрывных устройств не обнаружено. Личность автора ложного послания устанавливается", — отмечается в пресс-релизе.
Ранее милиция сообщила, что днем 30 января на электронную почту Белорусской железной дороги поступило анонимное сообщение о минировании метрополитена, железнодорожного вокзала, самолета, следующего рейсом Минск — Стокгольм, торговых центров "Дана Молл" и "Галилео".
27 января поступили ложные сообщения о минировании зданий Белорусского государственного университета и Минского государственного лингвистического университета.
Торговые центры в Минске последний раз "минировали" 9 мая прошлого года ("Галилео" и "Столица").
БелаПАН.
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Минск, 30 января. Сообщение о минировании транспортных и торговых объектов не подтвердилось, сообщила пресс-служба ГУВД Мингорисполкома. ...
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