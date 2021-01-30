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Льняное масло: полезные свойства и противопоказания

31.01.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Льняное масло - самое малоизученное масло.

Льняное масло: полезные свойства и противопоказания


Льняное масло -  чемпион по содержанию полиненасыщенных жирных кислот. Омега 3 в нем больше, чем в рыбьем жире. В подсолнечном масле в основном содержатся жирные кислоты Омега 6.

Содержание разных жирных кислот на 100 граммов продукта:
  • Подсолнечное: Омега 6 - 65,7 г.  Омега 3 - 0 г. 
  • Оливковое: Омега 6 - 9,7 г.  Омега 3 - 0.7 г. 
  • Льняное: Омега 6 - 53,3 г. Омега 3 - 12,7 г.
Льняное масло: полезные свойства и противопоказания


Льняное масло содержит весь комплекс витаминов группы B 

Говорят, что лучше всего употреблять льняное масло дважды в день: первый раз  утром натощак, за 20 минут до первого приема пищи, второй раз - вечером, спустя 20 минут после последнего приема пищи. Среднее количество - чайная ложка. Можно запивать стаканом едва теплой воды. Детям до 2 лет не рекомендуется давать льняное масло.

Льняное масло: полезные свойства и противопоказания


Внимание! Льняное масло нельзя нагревать

В его составе есть линолевая, пальмитиновая, стеариновая кислоты, но при нагревании  они превращаются в сенильную кислоту и аммиак.

Льняное масло не должно горчить

Льняное масло быстро окисляется. Процесс окисления приводит к тому, что в жидкости появляются свободные радикалы. Поэтому надо понимать, что не стоит рассчитывать на долгое хранение этого эликсира, покупая его впрок. Кроме того, он  окисляется на свету в бутылке из темного (оптимально  непрозрачного) стекла. Крышка должна прилегать к горлышку максимально плотно. Хранить продукт следует только в холодильнике.

Льняное масло: полезные свойства и противопоказания

 
 
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Льняное масло - самое малоизученное масло. Льняное масло -  чемпион по содержанию полиненасыщенных жирных кислот. Омега 3 в нем больше, чем в рыбьем жире. В...
 
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