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Льняное масло: полезные свойства и противопоказания
31.01.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЛьняное масло - самое малоизученное масло.
Льняное масло - чемпион по содержанию полиненасыщенных жирных кислот. Омега 3 в нем больше, чем в рыбьем жире. В подсолнечном масле в основном содержатся жирные кислоты Омега 6.
Содержание разных жирных кислот на 100 граммов продукта:
Льняное масло содержит весь комплекс витаминов группы BГоворят, что лучше всего употреблять льняное масло дважды в день: первый раз утром натощак, за 20 минут до первого приема пищи, второй раз - вечером, спустя 20 минут после последнего приема пищи. Среднее количество - чайная ложка. Можно запивать стаканом едва теплой воды. Детям до 2 лет не рекомендуется давать льняное масло.
Внимание! Льняное масло нельзя нагреватьВ его составе есть линолевая, пальмитиновая, стеариновая кислоты, но при нагревании они превращаются в сенильную кислоту и аммиак.
Льняное масло не должно горчить
Льняное масло быстро окисляется. Процесс окисления приводит к тому, что в жидкости появляются свободные радикалы. Поэтому надо понимать, что не стоит рассчитывать на долгое хранение этого эликсира, покупая его впрок. Кроме того, он окисляется на свету в бутылке из темного (оптимально непрозрачного) стекла. Крышка должна прилегать к горлышку максимально плотно. Хранить продукт следует только в холодильнике.
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Льняное масло - самое малоизученное масло. Льняное масло - чемпион по содержанию полиненасыщенных жирных кислот. Омега 3 в нем больше, чем в рыбьем жире. В...
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