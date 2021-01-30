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Подсолнечное: Омега 6 - 65,7 г. Омега 3 - 0 г.

Оливковое: Омега 6 - 9,7 г. Омега 3 - 0.7 г.

Льняное: Омега 6 - 53,3 г. Омега 3 - 12,7 г.

Льняное масло содержит весь комплекс витаминов группы B

Внимание! Льняное масло нельзя нагревать

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Льняное масло: полезные свойства и противопоказания Льняное масло - самое малоизученное масло. Льняное масло - чемпион по содержанию полиненасыщенных жирных кислот. Омега 3 в нем больше, чем в рыбьем жире. В...

Льняное масло - самое малоизученное масло.Льняное масло - чемпион по содержанию полиненасыщенных жирных кислот. Омега 3 в нем больше, чем в рыбьем жире. В подсолнечном масле в основном содержатся жирные кислоты Омега 6.Говорят, что лучше всего употреблять льняное масло дважды в день: первый раз утром натощак, за 20 минут до первого приема пищи, второй раз - вечером, спустя 20 минут после последнего приема пищи. Среднее количество - чайная ложка. Можно запивать стаканом едва теплой воды. Детям до 2 лет не рекомендуется давать льняное масло.В его составе есть линолевая, пальмитиновая, стеариновая кислоты, но при нагревании они превращаются в сенильную кислоту и аммиак.Льняное масло быстро окисляется. Процесс окисления приводит к тому, что в жидкости появляются свободные радикалы. Поэтому надо понимать, что не стоит рассчитывать на долгое хранение этого эликсира, покупая его впрок. Кроме того, он окисляется на свету в бутылке из темного (оптимально непрозрачного) стекла. Крышка должна прилегать к горлышку максимально плотно. Хранить продукт следует только в холодильнике.